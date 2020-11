Lampard elogia Timo Werner e solidez defensiva da equipe

Em entrevista ao site Sky Sports, Frank Lampard mencionou sua satisfação com Timo Werner e com a equipe ter somado mais um clean sheet. Ou seja, o sexto jogo sem sofrer gols nos últimos sete duelos do calendário 2020/21. Primeiramente, sobre Werner, Lampard reconheceu que o atleta perdeu oportunidades contra o Newcastle, mas exaltou o atleta e o desempenho no último jogo. Por fim, o técnico do Chelsea apontou melhorias na solidez defensiva da equipe.

Timo Werner

“Ele teve algumas chances e, as vezes, você não consegue converter. Entretanto, eu achei que ele foi uma ameaça real o tempo todo. Você precisa de jogadores dessa qualidade para vencer o jogo e o ritmo que ele imprime com a bola é especial. Ele foi altruísta e há confiança nos jogadores que são de primeira classe”, afirmou Frank Lampard.

Vencer após a pausa internacional

“É bom estar na posição que estamos e ganhar confiança com os jogos que não sofremos gols. Isso foi um problema para nós no início desta temporada e em algumas partes da última [temporada]. Por isso, precisamos continuar trabalhando e ser consistentes”.

“A pausa internacional foi desafiadora, mas viemos aqui [em Newcastle upon Tyne] contra uma equipe que perdemos no ano passado. Nós dominamos a posse de bola e marcamos nossos gols. E poderíamos ter marcado mais”, disse Frank Lampard.

—

