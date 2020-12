Lampard elogia atleta do Everton em entrevista pré-jogo

Frank Lampard concedeu entrevista sobre o duelo contra o Everton, jogo agendado para sábado (12), às 17h (Brasília), em Goodison Park. Questionado sobre o poderio ofensivo, o técnico do Chelsea destacou um atleta do time de Londres e um futebolista dos Toffees. Para informações adicionais sobre o duelo entre Everton e Chelsea, confira o pré-jogo do Chelsea Brasil. Além disso, o portal fará uma Live para o duelo deste sábado, veja aqui.

“Será um duelo interessante e já mencionei o meu amor pelo Tammy [Abraham] como jogador”, iniciou Lampard, falando sobre Abraham, e continuou sua fala sobre Calvert-Lewin. “Além disso, o que eu respeito em Calvert-Lewin é que sua carreira foi trabalhada por ele. Eu sei que parece simples, mas não se trata de um caminho direto. Nem todo mundo entra da equipe principal com 17 ou 18 anos, nem todos são Rooneys e Owens no mundo”.

“Esses outros jogadores deve encontrar outros caminhos e ele [Lewin] mostrou na temporada passada. Nesta temporada, ele mostrou ser de forma consistente como ser um atacante em todas as fases do campo. Uma verdadeira ameaça”, disse o técnico.

Desde o último jogo em Goodison Park

“Acho que progredimos [desde a derrota por 3 a 1]. Foi uma experiência para os jogadores e uma experiência que não lidamos bem durante o jogo. Além disso, estávamos cientes as situações do jogo, a posição do Everton e de Duncan Robinson, [técnico interino no último encontro em Liverpool]. Parecia um jogo físico e eles conseguiram a superioridade”, afirmou Lampard.

“Teremos que mostrar isso [desta vez] e seria errado da minha parte citar apenas a questão física do Everton. Afinal, é uma equipe tecnicamente muito boa”, concluiu Frank Lampard.

O jogo 2020/21

Por fim, o jogo está agendado para sábado (12), às 17h (horário de Brasília), com transmissão do canal Fox Sports. Além disso, o Chelsea Brasil, através do Twitter, realizará o Tempo Real do embate na competição inglesa.

