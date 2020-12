Lampard concede entrevista sobre duelo contra Sevilla

Frank Lampard e Jorginho concederam entrevista coletiva nesta terça-feira (1º) sobre o duelo de amanhã contra o Sevilla. O jogo está agendado para quarta-feira (02), às 17h (horário de Brasília), no estádio Ramon Sánchez Pizjuán, em Sevilla. A partida será válida pela 5ª rodada da 1ª fase da UEFA Champions League. Por outro lado, no jogo de ida, as equipes empataram em 0 a 0, no Stamford Bridge. Além disso, ambos os planteis estão classificados para a fase seguinte da UCL.

Primeiramente, Frank Lampard respondeu os questionamentos dos profissionais de imprensa. Confira.

Revezamento das peças do plantel na formação titular

“Sim, eu terei que fazer por diferentes razões e alguns atletas jogaram muito. Além disso, temos jogadores que não estão atuando regularmente e estão treinando bem, [uma oportunidade] que bate na porta para eles jogarem. E eu não espero um decréscimo na atuação da equipe”, iniciou Frank Lampard.

Sobre lesões na equipe

“Estamos todos aptos e prontos para atuar”.

Sobre Billy Gilmour

“Ele está em forma e ele poderia, provavelmente, somar alguns minutos de jogo. Mas são tempos atuais difíceis de Covid e isolamento. Entretanto, ele integra a equipe para o jogo de amanhã”, disse Lampard.

Hudson-Odoi não foi relacionado para o jogo contra o Tottenham

“Foi uma decisão difícil. Eu estou muito satisfeito com seu desempenho nos treinamentos. As atividades e a atitude dele foram perfeitas. É difícil deixar atletas de fora das partidas. Falei com ele pessoalmente para que ele entendesse em que nível está a progressão dele para mim”, afirmou o técnico do Chelsea.

Posteriormente, Lampard confirmou que Hudson-Odoi receberá alguns minutos de jogo diante do Sevilla. Além disso, o técnico do time de Londres pontuou que a conversa com o atleta foi positiva. “Nós temos competição nesse setor do time e essa é a realidade da equipe”, completou.

Sobre Terry e possibilidade do comando técnico do Derby County

“Se for verdade, é uma grande oportunidade para ele”, disse Frank Lampard.

Posteriormente, Jorginho respondeu os jornalistas. A entrevista coletiva de Jorginho começou com um questionamento sobre a competitividade no plantel de Londres. “O nível dos treinamentos está maior. Portanto, nós estamos tentando trabalhar ainda mais para ter chances de jogar”, iniciou o atleta.

Sobre calendário cheio e desafio contra Sevilla

O ítalo-brasileiro destacou o tamanho e qualidade do plantel. “Isso significa que você pode trocar e pode se recuperar para estar pronto [para a sequência”, disse o atleta.

“Temos um grande respeito por eles [integrantes do plantel do Sevilla], pois eles são muito organizados. Nós precisamos pressionar bem e será um jogo de detalhes. Afinal, é um alto nível de futebol”, disse Jorginho.

Sobre um entrosamento da equipe

“Depois de um ano, você consegue saber e conhecer o outro melhor. E o treinador pode encontrar um melhor jeito de trabalhar. Os resultados estão mostrando o que estamos fazendo”, concluiu Jorginho.

Por fim, vale um destaque sobre o rival da equipe da Andaluzia. Julien Lopetegui, técnico do Sevilla, disse que Ocampos e De Jong são dúvidas para o jogo de amanhã com o Chelsea por causa de problemas musculares.

