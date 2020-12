Lampard comenta sobre dificuldades do plantel no período de Natal

Frank Lampard concedeu entrevista ao site do Chelsea sobre a época de Natal. A entrevista foi dividida em três aspectos. Primeiramente, sobre a carga de trabalho para os atletas no período natalino. O calendário da Premier League segue durante o período de fim de ano e Lampard abordou essa situação. Posteriormente, o técnico do Chelsea comentou sobre os novos atletas e o rigoroso inverno inglês. Por fim, Frank comentou sobre a não realização de eventos e festividades no final de ano para os atletas.

Carga de trabalho da equipe

“Nós estamos constantemente pensando na carga de trabalho, pois nesta temporada está parecendo com a época de Natal. A cada três dias estamos jogando. Os jogadores têm compromissos internacionais e as pausas não estão nesses períodos – isso é um fato. A carga de trabalho é um tema constante para nós revermos”, iniciou Frank Lampard. “O nosso treino, as vezes, é sobre recuperar o atleta do que uma atividade. Nós temos que observar o plantel e garantir que todos estejam em um ótimo nível. Isso não muda”, concluiu.

Werner, Havertz, Thiago e Ziyech e o inverno inglês

“Mentalmente, [essa situação do inverno] será diferente para eles. Entretanto, se você assina [é contratado] para um time da Premier League, que pra mim é a melhor liga do mundo, você deve estar preparado mentalmente para esse desafio. Nesse momento, eu vejo um plantel muito focado para adentrar ao próximo período”.

O período de festas está chegando, mas não terá eventos e festividades aos atletas

“Nós temos novas contratações neste ano e um plantel novo. Portanto, neste momento, nós vamos perder a oportunidade de sair e ter um jantar com os integrantes do plantel. É uma das partes ruins da pandemia, mas é uma situação que é para todos. A festa de Natal, como antigamente, não será a mesma. […] Os jogadores têm grandes responsabilidades e há a necessidade de fazer a coisa certa para as carreiras dos atletas”, afirmou. “Inclusive, pelo fato de que eles estarão atuando regularmente até depois do Natal. [E nesse ponto], eles vivem diferentemente das outras pessoas”, concluiu Frank Lampard.

