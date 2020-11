Kurt Zouma integra Seleção da Rodada de portais esportivos

O WhoScored e o SofaScore apontaram Kurt Zouma, zagueiro do Chelsea, como um dos destaques da Rodada 9. Ambos os portais elegeram o defensor francês nos seus respectivos selecionados de destaques. O WhoScored avaliou Zouma com a nota 7.73. Por outro lado, o SofaScore concedeu a nota 7.5 ao zagueiro do Chelsea.

Primeiramente, vale o registro que Zouma foi o único representante do Chelsea eleito nessa rodada e ele continua com boas atuações pelo clube de Londres. “Zouma foi essencial ao time de Frank Lampard na vitória por 2 a 0 contra o Newcastle, no sábado (21). Além disso, o francês auxiliou a equipe de Londres no sexto clean sheet em sete jogos. Em conclusão, o atleta de 26 anos apresentou 96,2% de aproveitamento dos passes e o WhoScored avaliou o defensor com a nota 7.76”, disse o portal.

Posteriormente, a nota 7.5 foi a avaliação do portal esportivo para Kurt Zouma. É a mesma nota de Liam Cooper, companheiro de zaga do atleta do Chelsea, no selecionado de destaques. O SofaScore frequentemente elege atletas do time de Stamford Bridge para a Seleção da Rodada. Chilwell foi escolhido na Rodada 8 e Zouma fez parceria com Thiago Silva na Rodada 7. Confira a lista de indicações do site.

Rodada 9 – Zouma 7.5

Rodada 8 – Chilwell 8

Rodada 7 – Thiago Silva 8, Zouma 7.7 e Ziyech 8.1

Rodada 6 – Mendy 7.9 e Thiago Silva 7.7

Rodada 5 – Werner 8.9

Rodada 4 – Zouma 8.2, Chilwell 8.9 e Jorginho 8.5

Rodada 3 – Mount 8.4

Rodada 2 – x

Rodada 1 – James 8.5 e Jorginho 8

