Kanté e Werner falaram sobre a classificação para a final da Champions League

O Chelsea superou o Real Madrid na semifinal da Champions League. Depois de um empate por 1-1 na Espanha no jogo de ida, os Blues venceram por 2-0 em Stamford Bridge.

Timo Werner marcou o primeiro gol da partida, e N’Golo Kanté foi escolhido pela UEFA como o melhor jogador em campo. Os dois falaram sobre a classificação para a final da maior competição de clubes da Europa.

N’Golo Kanté foi o melhor em campo nas duas partidas da semifinal

Premiado pela UEFA, Kanté vem sendo fundamental na campanha dos Blues até aqui. Foram três troféus de melhor em campo no mata mata da Champions League – dois contra o Real Madrid e um contra o Atletico, nas oitavas.

“Estou encantado por este desempenho”, disse N’Golo. “Acho que jogamos dois bons jogos e nos qualificamos por causa disso e estou feliz em desempenhar meu papel para a equipe”.

“Poderíamos ter marcado o segundo gol mais cedo porque criamos muitas chances. Era tarde no jogo, mas no final temos o resultado que queríamos e estamos felizes por passar.”

“Chegar à final é o resultado de muita luta nesta temporada e espero que possamos terminar bem. Conhecemos o Man City, eles nos conhecem, será um jogo especial para ambas as equipes e esperamos que seja ótimo para nós”.

Timo Werner valorizou muito os companheiros

O atacante alemão tem o maior número de gols e assistências no time do Chelsea na atual temporada. Apesar das 22 participações diretas, Werner optou por valorizar o trabalho dos outros jogadores depois da classificação.

“N’Golo é sempre muito importante para nós, ele é uma besta para ganhar a bola e lutar e correr por todo o lado. O treinador sempre nos diz que jogamos com dois jogadores a mais.”

“Ele é um cara muito bom, joga muito bem. Ontem à noite ele correu ao meu lado e criou uma chance e também quando ele correu com a bola, deu um passe para Christian no segundo gol. Ele é extremamente importante para nós e estou muito feliz por tê-lo em nosso plantel”.

O atacante alemão valorizou o trabalho de Kanté e Havertz no primeiro gol:

“Tive que esperar muito tempo com a bola descendo para meu gol, levou horas até que a bola descesse! Mas eu acho que você viu também antes do gol, como jogamos, para libertar Kai nesta posição, uma tabela entre eu e N’Golo e depois ele tocou uma bola muito boa para Kai. Ele bateu no travessão e depois foi um gol fácil para mim’.

Werner falou sobre a emoção de chegar à final da Champions League

“Houve muita celebração nos últimos 10 minutos eu não tinha voz porque estava gritando muito! Significa muito, acho que é o sonho de todo garoto”, continuou Werner. “Quando eu tinha 10 ou 11 anos, assisti a cada semifinal na TV e era um grande sonho jogar em uma semifinal e depois chegar à final, e agora é a realidade e é uma sensação incrível”.

“Nossa equipe é incrível, o que fizemos ontem à noite”. Não tivemos tanto a bola como o normal, mas como controlamos o jogo, como controlamos o ritmo, foi inacreditável contra um time com jogadores de classe mundial em todas as posições”.

