Kanté: Estamos em uma boa posição, mas a temporada está no começo

N’Golo Kanté falou sobre a evolução da equipe na atual temporada. O Chelsea está na parte de cima da tabela e somou mais uma vitória da Premier League, diante do Leeds United. Por isso, Kanté enfatizou o progresso do plantel com a admissão de novos integrantes ao time. Por fim, Kanté falou sobre não ter marcado gols no calendário 2020/21.

Bons jogos, mas a temporada está no começo

“Nós temos uma equipe bonita. Todos estão envolvidos. Sabemos o que é preciso para estar entre os 11 iniciais ou no banco de reservas. Afinal, muitos jogadores têm mostrado que mesmo com menos tempo de atuação, a qualidade continua boa. A decisão é do técnico, mas assim que entramos no campo tentamos dar o nosso melhor para o clube”, iniciou N’Golo Kanté.

“O time tem novos jogadores nesta temporada e, até o momento, eles estão muito bem. Os jovens atletas se sentem bem e nós estamos bem com eles. Agora que todos estão integrados não vemos como jogadores jovens. Todos estão com um humor positivo e com vontade de jogar bem pela equipe”.

“Além disso, a atual temporada tem várias equipes no topo da tabela e com pouco diferença de pontos. Isso significa que tudo está aberto para as equipes. Por isso, é positivo para nós a permanência na parte de cima da tabela. Estamos em uma boa posição, mas essa temporada ainda está no começo”, disse N’Golo Kanté.

Sobre não ter marcado gols na temporada

“Nesta temporada, eu não tive muitas oportunidades de marcar. Entretanto, o mais importante é a equipe continuar marcando, ganhando e somando pontos. Ou seja, desta forma, está tudo bem para mim. É um bom sinal para nós quando os gols são marcados por vários jogadores. Por outro lado, o mais importante é o resultado e estamos felizes por estarmos bem. Se os gols vêm de um jogador ou de qualquer outro atleta, não é o importante”, concluiu Kanté.

