Kai Havertz: “Estou feliz com o gol, mas frustrado com o placar”

Kai Havertz marcou seu primeiro gol na Premier League contra o Southampton, no empate em 3 a 3. O gol do atleta alemão concedeu a liderança do placar ao Chelsea, mas os Saints conseguiram a igualdade no marcador na reta final do jogo. Após o duelo, Havertz atendeu os profissionais de imprensa e conversou sobre o empate em Stamford Bridge.

“Estou muito frustrado com o resultado. Nós tivemos 42 bons minutos no primeiro tempo, mas eu cometi um erro e nós sofremos um gol. E isso mudou um pouco a partida”, iniciou Kai Havertz. “Conseguimos o placar de 3 a 2 e tínhamos que conseguir o resultado e ganhar em casa, mas não fizemos. Agora tempos que continuarmos unidos e espero que possamos fazer melhor da próxima vez”, afirmou.

“Temos que assumir a responsabilidade por isso. Temos 11 jogadores em campo e todos têm que trabalhar muito para não sofremos gols como esse [o terceiro gol frente ao Southampton], disse o atleta. “Nem sempre é [apenas] uma pessoa que comete o erro, por isso tempos que olhar para os nossos erros e tentar resolver os problemas”, concluiu.

“Tivemos apenas um ou dois dias, apenas um treino com todos os jogadores juntos. É claro que é diferente, mas cada equipe tem que lidar com isso, não é só o nosso caso. Não tivemos muitos treinos, então desta vez, teremos que trabalhar duro e realizarmos [uma partida] melhor da próxima vez”, salientou.

O primeiro gol da Premier League

Além disso, o gol de Havertz, o primeiro dele na Premier League, seria o gol que daria números finais ao jogo. Entretanto, o terceiro gol do Southampton, marcado por Vestergaard, encerrou o marcador em 3 a 3. “Teria sido ótimo se fosse o gol da vitória. Estou feliz com o gol, mas muito frustrado com o resultado. Tínhamos que conquistar os três pontos em casa e poderíamos fazer isso, mas foi um dia ruim para nós”, concluiu Kai Havertz.

