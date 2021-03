Personagens do Chelsea alcançam números de destaque em vitória sobre o Liverpool

Ontem o Chelsea venceu o Liverpool por 1-0 e o triunfo fez com que o time alcançasse alguns números interessantes. Contra os Reds, Thomas Tuchel chegou ao décimo jogo no comando dos Blues e ainda não foi derrotado. O técnico conquistou sete vitórias e empatou outras três vezes.

O resultado em Anfield trouxe uma coincidência intrigante também. Tuchel se igualou a José Mourinho com dez jogos de invencibilidade. O treinador português teve o mesmo retrospecto quando assumiu o time londrino, e o décimo adversário também foi o Liverpool e o resultado também foi o mesmo. Joe Cole marcou o gol da vitória azul, em outubro de 2004.

O tento único de Mason Mount no jogo fez com que Edouard Mendy saísse de campo de novo sem ser levar gol. O goleiro senegalês chegou ao clean sheet de número 12 nas 22 partidas de Premier League que fez pelo Chelsea. Segundo o site estatístico Opta, Mendy se tornou o único a não sofrer gols em mais da metade das partidas, entre arqueiros que fizeram estiveram em campo pelo menos dez vezes.

Assistência, gol e vitória

N’Golo Kanté completou 150 jogos de Premier League pelo Chelsea. O volante foi um dos destaques do confronto com duas interceptações, quatro desarmes, dois cortes e cinco lançamentos longos precisos. Em um deles, saiu o gol que definiu o jogo.

Autor do gol, Mason Mount fez seu quinto na Premier League. O meia já marcou em três ocasiões nos oito jogos de campeonato inglês, com Thomas Tuchel no comando. Na gestão passada, ele balançou as redes duas vezes, nas 18 partidas que disputou.

O triunfo azul impôs ao Liverpool a quinta derrota seguida em casa, pelo campeonato inglês. É o pior retrospecto da história do clube vermelho na competição. O resultado ainda fez com que os londrinos quebrassem um tabu de não vencer em Anfield desde novembro de 2014.

