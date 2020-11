Hudson-Odoi fala sobre a classificação do Chelsea na Champions League

Callum Hudson-Odoi concedeu entrevista ao site do Chelsea após a vitória contra o Rennes. O camisa 20 do time de Londres foi o autor do primeiro gol do jogo e falou sobre a importância da vitória por 2 a 1. Posteriormente, Hudson-Odoi falou sobre a assistência de Mason Mount e a classificação da equipe para a próxima fase.

Elogios ao time

“Cada jogo que você entra em campo você quer dar o seu melhor. Acho que todos estão jogando muito bem no momento e queremos continuar melhorando, trabalhando duro e mantendo o ritmo”, iniciou Callum Hudson-Odoi.

“Por isso, em cada oportunidade que eu tenho, eu só quero aproveitá-la e espero continuar fazendo gols e concedendo assistências para a equipe. Além disso eu quero continuar trabalhando duro. Estou realmente feliz por termos conquistado os três pontos e termos vencido o jogo”, afirmou o atleta.

A assistência feita por Mason Mount

“Eu conheço Mason, ele trabalha muito e pressiona bem na região do meio-campo. Assim que ele ganhou a bola do adversário pensei em sair em velocidade, pois sabia que estava na frente do lateral e ele conseguiria me encontrar [com o passe]. Além disso, a visão dele foi incrível e ele me viu imediatamente. Entrei no espaço e marquei um gol. Estou muito feliz”, disse Hudson-Odoi.

A classificação

“Sabíamos que se vencêssemos poderíamos conseguir a classificação. Por isso, pressionamos até o fim. Foi uma pena sofrer o gol de empate. Por outro lado, nós continuamos lutando e conseguimos o gol da vitória no final do jogo. Estamos muito satisfeitos por conseguir a classificação”, concluiu Hudson-Odoi.

