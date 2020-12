Chelsea tem chances reais de conquistar a PL, diz Gary Neville

Em comparação ao Tottenham, a cultura vitoriosa do Chelsea concede chances maiores de conquista da Premier League ao plantel de Stamford Bridge. Essa é a opinião de Gary Neville, comentarista da Sky Sports, sobre a atual situação na competição inglesa. Atualmente, o Chelsea está dois pontos atrás de Tottenham e Liverpool, líderes do Campeonato Inglês.

“Chelsea está me impressionando. Eles têm uma chance real [de conquista]”, disse o ex-jogador no The Gary Neville Podcast. “Eu acho que Chelsea tem mais chances [que o Tottenham pelo título]. O Chelsea tem Kanté, tem Thiago Silva, atletas que podem conduzir [a equipe] até lá. Há uma cultura vencedora, [Roman] Abramovich vence troféus. O time tem bons jogadores e jogadores que podem realizar o ‘lado feio’ do jogo. Eles são uma ameaça real”, disse Neville.

Além disso, Neville endossou outros feitos da equipe de Londres para endossar a opinião do comentarista. “Eles veneram o Sevilla por 4 a 0. Logo após, venceram o Leeds. [O Chelsea] é uma equipe adaptável, uma equipe que pode assimilar o que Frank Lampard pede para os atletas”, disse o ex-lateral.

Por fim, o próximo embate dos Blues será o duelo contra o Krasnodar, na UEFA Champions League. Os times se enfrentam na terça-feira (8), às 17h (horário de Brasília), em Stamford Bridge. O jogo da 6ª rodada da competição europeia será transmitido pelo canal Space. Além disso, o Chelsea Brasil, através do Twitter, realizará o Tempo Real do embate na competição europeia.

