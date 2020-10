Gareth Southgate: Mason Mount é um jogador muito subestimado

Gareth Southgate, técnico da Inglaterra, descreveu Mason Mount como um jogador “muito subestimado” em entrevista ao portal Talksport. O meio-campista do Chelsea fez o gol decisivo contra a Bélgica, na vitória por 2 a 1. O jogo foi realizado no domingo (11), no Wembley Stadium. Romelu Lukaku, ex-Chelsea, abriu o placar para os belgas. Por outro lado, Rashford e Mount deram números finais ao embate válido pela Liga das Nações.

“Ele é um grande jogador e ele pode receber [a bola] sob pressão. Ele é inteligente com seus movimentos Ele, é claro, ainda está aprendendo. Encontrar espaço no primeiro tempo foi muito difícil”, iniciou Southgate.

“Entretanto, em um jogo tático, que é importante o que os atacantes fazem defensivamente, é importante ter um jogador como ele, que pode fazer os dois lados. Como Marcus Rashford fez e como Dominic Calvert-Lewin também fez”, salientou.

“Eu li muitas coisas sobre Mason [Mount] e acho que ele é um jogador muito subestimado, mas não por nós [integrantes da Seleção da Inglaterra]”, concluiu Gareth Southgate.

Por fim, o próximo jogo da Inglaterra será contra a Dinamarca, dia 14 de outubro, às 15h45 (horário de Brasília), pela Liga das Nações. O embate será válido pela quarta rodada da primeira fase.

Classificação Liga A Grupo 2: Inglaterra 7, Bélgica 6, Dinamarca 4 e Islândia 0.

