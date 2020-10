Frank Lampard comenta sobre os primeiros minutos de Ziyech

Frank Lampard, técnico do Chelsea, falou sobre o desempenho de Hakim ZIyech em sua estreia com o uniforme do Chelsea. O marroquino atuou em aproximadamente 20 minutos do empate em 3 a 3 contra o Southampton. Posteriormente, Lampard falou sobre a mudança de postura do Chelsea do primeiro para o segundo tempo do jogo.

“É difícil. É difícil, pois estamos tentando dar minutos de jogo para ele. Ziyech não está pronto para iniciar um jogo ainda e ele é muito aberto sobre como ele se sente. Além disso, em jogos da Premier League, é difícil ter esse tipo de julgamento [sobre o desempenho em parte do jogo]. Ziyech atuou durante 20 minutos e mostrou momentos de classe e calma com a bola. Você verá isso em outros momentos”, disse Frank Lampard. “Felizmente, ele entrou no jogo e, infelizmente, nós não conseguimos vencer”, concluiu.

“Quando você obtém dois gols de vantagem, você quer ‘matar o jogo’. Foi o melhor tempo [período] que atuamos nessa temporada, mas Southampton é um bom time”, afirmou.

“Eles exerceram pressão sem a bola. Eles nos colocaram sob pressão após o primeiro gol. Minha mensagem no intervalo foi que o gol não deveria mudar [nosso modo]. Mas nós não conseguimos desempenhar o mesmo futebol no segundo tempo. Nós podemos fazer melhor”, concluiu Frank Lampard.

Primeiramente, o próximo jogo do Chelsea será a estreia na UEFA Champions League. A equipe de Londres recebe o Sevilla, na terça-feira (20), às 16h, em Stamford Bridge. O Chelsea enfrentará Sevilla, Rennes e Krasnodar na primeira fase da competição europeia. Por outro lado, quatro dias depois, o Chelsea tem sua atenção voltada para a Premier League. Posteriormente, os comandados de Frank Lampard medem forças diante do Manchester United. A partida está agendada para sábado (24), às 13h30, no Old Trafford.

