Fran Kirby avalia vitória do Chelsea contra Birmingham City na WSL

Fran Kirby, atleta do Chelsea Women, concedeu entrevista ao site oficial do clube sobre a vitória contra o Birmingham, por 1 a 0, em jogo válido pela Women’s Super League. O gol da partida foi marcado por Kirby, de cabeça, nos primeiros minutos de embate. Além disso, Kirby afirmou a importância do resultado, já pensando no desafio de quarta-feira (7), contra o Arsenal, na estreia da Copa da Liga Inglesa.

A felicidade dos três pontos.

“Estou muito feliz por conseguirmos os três pontos, conseguirmos o clean sheet e estamos pensando no jogo de quarta-feira”, iniciou Fran Kirby. “Foi um jogo apertado [contra o Birmingham]. Por isso, vamos analisar esse jogo, vamos nos recuperar e, esperançosamente, conseguiremos a vitória contra o Arsenal”, disse a autora do gol contra o Birmigham City, na WSL.

Manter o plano de jogo

“Elas [atletas do Birmingham] defenderam muito bem. Como uma atacante, você quer marcar gols e quer aproveitar as suas chances, mas o principal foco para nós foi manter e seguir o plano de jogo. Ou seja, ter o nosso clean sheet, ser disciplinadas defensivamente – e fizemos isso. Se conseguirmos marcar mais gols, ótimo. Mas no final das contas, precisamos manter o placar sem gols contrários.

“Estávamos focadas em somar esses três pontos e manter o clean sheet. Foram pontos que nós conversamos durante a semana, que é manter a disciplina defensiva. Nós fizemos isso muito bem em Birmingham e, por fim, o gol que fizemos foi o gol que nos concedeu os três pontos, disse Kirby.

“Eu me sinto 100 por cento preparada. Não teria jogado contra o Birmingham se não estivesse. Essa é a coisa mais importante que aprendi na minha carreira. Preciso ter certeza de que estou cuidando de mim mesma. E toda vez que entro em campo, estarei 100% pronta para jogar. Estou muito bem e espero continuar construindo isso”, concluiu Fran Kirby.

Próximos jogos

Os próximos embates do time londrino serão dois jogos realizados em Kingsmeadow, a casa do Chelsea Women. O primeiro duelo será o clássico contra o Arsenal, no dia 7 de outubro, às 15h (horário de Brasília). Jogo válido pela fase de grupos da Continental Tyres League Cup. Posteriormente, o Chelsea receberá o Manchester City, no domingo (11), às 10h30, em jogo válido pela Women’s Super League.

