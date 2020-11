FA Youth Cup: Chelsea é finalista e enfrenta Manchester City

O Chelsea se classificou para a final da FA Youth Cup após vencer o Manchester United, na semifinal, por 1 a 0. O jogo foi realizado na sexta-feira (30), em St. Georges Park, e o gol dos Blues foi marcado por Bryan Fiabema. Portanto, a equipe de Londres se classifica para a decisão pela oitava vez nos últimos nove anos. Além disso, o Chelsea pode somar a décima taça da competição, tornando o maior vencedor da FA Youth Cup igualando-se ao Manchester United.

Entretanto, o Manchester City estará no outro lado do campo para a decisão do campeonato. O time azul de Manchester venceu o Blackburn por 4 a 0 e carimbou a vaga para a final. Os dois jogos da semifinal foram realizados em St. Georges Park. Assim sendo, a final também está agendada para o centro de treinamento da seleção da Inglaterra.

A final entre Manchester City e Chelsea está prevista para segunda-feira (2), às 16h30 (horário de Brasília), em St. Georges Park. Em conclusão, Chelsea e City vão definir a competição, como aconteceu em 2015, 2016 e 2017. O Chelsea ganhou em todas as situações. Primeiramente, 5 a 2 em 2014/15. Posteriormente, 4 a 2 em 2015/16 e, em conclusão, o 6 a 2 em 2016/17.

Ficha técnica

Chelsea: Lucas Bergstrom; Henry Lawrence, Dynel Simeu, Levi Colwill; Tino Livramento, Lewis Bate, Tino Anjorin (c), Dion Rankine; Myles Peart-Harris (Harvey Vale 55), Marcel Lewis (Thierno Ballo 90+3); Bryan Fiabema (Jude Soonsup-Bell 71)

Reservas: Bashir Humphreys, Jake Askew, George Nunn, Ben Elliott

Gol: Fiabema 49

Cartões amarelos: Anjorin 31; Simeu 86

Manchester United: Ondrej Mastny, Lukasz Bejger, Reece Devine (Bjorn Hardley 77), Teden Mengi (c), William Fish, Martin Svidersky, Shola Shoretire (Omari Forson 86), Charlie McCann, Mark Helm (Charlie Wellens 71), Hannibal Mejbri, Anthony Elanga

Reservas: Harvey Neville, Dermot Mee, Charlie Savage, Zidane Iqbal

Cartão amarelo: Mejbri 39

Árbitro: Ollie Yates

Além disso, o Chelsea Brasil está muito próximo de ser reconhecido novamente como Torcida Oficial dos Blues. Por isso, clique no banner abaixo e nos ajude.

