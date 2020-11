FA Youth Cup: Chelsea é derrotado e fica na segunda colocação

Na segunda-feira (2), o Chelsea foi derrotado pelo Manchester City na final da FA Youth Cup. O jogo foi realizado em St. Georges Park, centro de treinamento da Inglaterra, e o placar final apontou a vitória do time de Manchester por 3 a 2. Primeiramente, Marcel Lewis e Harwood-Bellis (contra) fizeram os gols do Chelsea. Entretanto, McAtee, Rogers e Palmer deram números finais ao duelo.

Assim sendo, o Chelsea encerrou a competição com seis jogos, cinco vitórias e uma derrota. Foram 20 gols marcados e três gols sofridos pela equipe de Cobham. Além disso, essa foi a 13ª final disputada pelo Chelsea e o quarto vice-campeonato na FA Youth Cup. Por fim, o Chelsea continua com a segunda maior marca de conquistas do torneio – nove taças.

Por outro lado, o próximo compromisso do Sub-18 do Chelsea será na Premier League da categoria de base. O duelo contra o Leicester está agendado para 7 de novembro, às 9h (horário de Brasília), no centro de treinamento de Cobham.

Além disso, vale mencionar que essa foi a temporada 2019/20 da FA Youth Cup. A próxima edição iniciará no mês de dezembro e 11 dos 18 integrantes do plantel estão aptos para entrar em campo novamente com o Chelsea na FA Youth Cup.

Ficha técnica

Chelsea (3-4-2-1) Lucas Bergstrom; Henry Lawrence, Dynel Simeu, Levi Colwill; Tino Livramento, Lewis Bate (c), Ben Elliott (Tino Anjorin ht), Dion Rankine (Harvey Vale 75), Myles Peart-Harris, Marcel Lewis; Bryan Fiabema (Thierno Ballo 60).

Reservas: Bashir Humphreys, Jake Askew, Charlie Webster, Jude Soonsup-Bell

Cartão amarelo: Vale 77

Gols: Lewis 28, Harwood-Bellis (OG) 59

Man City: Cieran Slicker, Conrad Egan-Riley, Taylor Harwood-Bellis, Luke Mbtete-Tabu, Alpha Diounkou, Joseph Hodge, Cole Palmer, Thomas Doyle, Liam Delap, James McAtee (Alexander Robertson 86), Morgan Rogers (Jayden Braaf 75).

Reservas: Finley Burns, Joshua McNamara, Samuel Edozie, Benjamin Knight, Oscar Bobb

Cartão amarelo: Hodge 60

Gols: McAtee 37; Rogers 52; Palmer 84

Árbitro: Geoff Eltringham

—

