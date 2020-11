Equipes do Chelsea disputam vários jogos na semana

O Chelsea entra em campo com três equipes logo no começo da atual semana. Na segunda-feira (2), o Sub-18 disputará a final da FA Youth Cup. No dia seguinte (3), a equipe feminina atuará pela Copa da Liga Inglesa, contra o Tottenham. Inclusive, o duelo frente ao time do norte de Londres, em Kingsmeadow, será transmitido pelos portais do #CFC. Por fim, na quarta-feira (4), Chelsea e Rennes se enfrentam na terceira rodada da UEFA Champions League. No final de semana, a equipe de desenvolvimento dos Blues também entra em campo pela PL2. Confira detalhes dos duelos da equipe londrina.

02 de novembro – 16h30 – Manchester City x Chelsea – FA Youth Cup

Primeiramente, a equipe sub-18 disputa a final da FA Youth Cup pela oitava vez nas últimas nove edições. A equipe londrina repetirá os duelos de 2015, 2016 e 2017 com a equipe azul de Manchester. Inclusive, nas três oportunidades, o time de Cobham levou a melhor. Além disso, a equipe de Londres busca a 10ª conquista da competição Sub-18. Se a vitória for conquistada pela equipe de Ed Brand, o Chelsea iguala o Manchester United com 10 taças e maior vencedor da competição. Em conclusão, o jogo final será realizado no St. Georges Park, centro de treinamento da seleção da Inglaterra.

O embate será transmitido na Inglaterra pela BT Sport. Até o momento, não há confirmação de transmissão via streaming.

03 de novembro -16h – Chelsea x Tottenham – Copa da Liga Inglesa

As comandadas de Emma Hayes entram em campo para o segundo duelo válido pela Copa da Liga Inglesa. Após estrear com vitória contra o Arsenal, as atletas de Kingsmeadow enfrentam outro clássico londrino, desta vez, contra o Tottenham. O embate será com mando de campo do Chelsea e coloca frente a frete as duas equipes que venceram na primeira rodada. Primeiramente, o Chelsea fez o placar de 4 a 1 no Arsenal. Por outro lado, o Tottenham goleou o London City Lionesses por 4 a 0. Confira mais informações sobre a Continental Cup.

O embate será transmitido pelo aplicativo The 5th Stand, site oficial do Chelsea e Facebook da Chelsea FC Women.

04 de novembro – 17h – Chelsea x Rennes – UEFA Champions League.

Por fim, o elenco de Frank Lampard entra em campo para o terceiro duelo válido pela UEFA Champions League. Após o empate contra o Sevilla e a vitória contra o Krasnodar, o Chelsea enfrentará o Rennes, em Stamford bridge. Reencontro de Edouard Mendy, dono de cinco clean sheets em seis jogos, com seu antigo clube. As duas equipes computaram vitórias nas competições nacionais. Primeiramente, o time londrino venceu o Burnley por 3 a 0. Por outro lado, o Rennes venceu o Brest por 2 a 1.

Até o momento, não há confirmação de transmissão via streaming ou canais de televisão.

08 de novembro – 10h – Everton x Chelsea – Premier League 2

O Chelsea tem 12 pontos em seis jogos. São quatro vitórias e duas derrotas da equipe de Londres. O embate será fora de casa para os Blues e a equipe londrina precisa de um resultado positivo. Afinal, os comandados de Andy Myers estão com dois pontos a mais do que o Derby County, sétimo colocado na tabela de classificação. Por outro lado, o Everton busca se aproximar do pelotão “da parte de cima” da Premier League 2. os Toffees somam sete pontos em seis duelos: duas vitorias, um empate e três reveses.

Até o momento, não há confirmação de transmissão via streaming.

