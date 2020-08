Emma Hayes dedica título da Supercopa aos torcedores

O Chelsea Women venceu o Manchester City por 2 a 0 e conquistou o título da Supercopa da Inglaterra. Os gols marcados por Millie Bright e Erin Cuthbert, ambos na etapa complementar, deram números finais ao embate e concederam o título ao time comandado por Emma Hayes.

O time londrino somou três títulos domésticos no período de transição das temporadas. O Chelsea conquistou os troféus do Campeonato Inglês e da Copa da Liga na temporada 2019/20 e a Supercopa, no primeiro desafio da temporada 2020/21.

Após a vitória, Emma Hayes dedicou o triunfo aos torcedores que não puderam acompanhar, de modo presencial, a primeira edição da competição realizada no estádio de Wembley. A disputa da Women’s FA Community Shield não ocorria desde 2008 e o seu retorno foi confirmado no mês de agosto.

“Essa vitória é para vocês”.

Com o título assegurado e participando das entrevistas pós-jogo, Emma Hayes afirmou que: “Nós sentimos falta dos torcedores. Foi estranho marcar um gol e ouvir minha própria voz e não a multidão atrás de mim”, iniciou Emma. “Quando você tem pessoas que seguem você para todos os cantos do país, e é um grupo em crescimento. Eu estou triste por eles (torcedores). Eu estou triste que eles não puderam estar aqui conosco hoje, mas essa vitória é para vocês. Essa é minha mensagem principal – essa vitória é para vocês”, disse Emma.

A vitória contra o Manchester City foi o primeiro jogo da equipe londrina desde o duelo contra o Arsenal, em fevereiro. Placar final de 2 a 1 para o Chelsea, em duelo válido pela final da FA Women’s League Cup.

“Foi um duelo muito nivelado no primeiro tempo e ambas as equipes tiveram chances, mas eu acho que no segundo tempo nós controlamos o jogo. A expulsão auxiliou, mas nossa qualidade do momento da expulsão em diante foi o destaque. Foi um desempenho profissional da equipe”, disse a técnica do Chelsea.

Hayes destaca todo o esforço de Millie Bright

Millie Bright, autora do primeiro gol, foi um dos destaques da partida e também foi parabenizada por Emma Hayes após o apito final. “É uma atleta e tanto. Ela deu tudo de si para continuar crescendo em sua carreira e o gol (contra o City) não é surpresa para ninguém em nossa equipe”, afirmou.

“Eu vejo isso todo dia. Não é uma surpresa para mim. Pode ser uma surpresa para outros, mas não para mim. Isso é o que Millie Bright pode fazer. Ela é profissional e trabalhou muito, em todas as áreas do seu jogo para leva-la a um nível superior. Não é coincidência e não é um acidente. Isso foi treinado por ela e eu estou muito feliz, pois Millie é uma grande jogadora”, concluiu Emma Hayes.

Veja: Os gols do Chelsea Women na vitória por 2 a 0 contra o Manchester City.

Próximos compromissos

O Chelsea Women inicia a temporada 2020/2021 fora de casa diante do Manchester United. O jogo está agendado para o dia 6 de setembro, no Leigh Sports Village, na região de Manchester. Por outro lado, o primeiro compromisso em Kingsmeadow será no dia 13 de setembro, contra o Bristol City Rovers. Os dois compromissos são válidos pela Women’s Super League (Campeonato Inglês).

