Contra o Arsenal, Chelsea disputa o último Derby da temporada

Em momentos diferentes na temporada, Chelsea e Arsenal se enfrentam pela Premier League em Stamford Bridge. O jogo acontece nesta quarta-feira, às 16:15 com transmissão da ESPN Brasil e tempo real no twitter @Chelsbrasil.

O CHELSEA

Primeiramente, os comandados de Thomas Tuchel chegam motivados depois classificação para a final da UEFA Champions League e virada contra o City no Etihad Stadium.

Além disso, faltando cinco partidas para o fim da temporada, o Chelsea pode fazer história.

Em boa fase sob o comando do treinador alemão, o Chelsea somou 17 vitórias em 25 partidas. Foram apenas duas derrotas no período, no qual os Blues superaram grandes adversários, como Atleti, Porto, Real Madrid, Everton, Liverpool, Tottenham e Manchester City.

O ADVERSÁRIO

Já o Arsenal vem de uma semana complicada. Apesar da vitória contra o West Brom na Premier League, os Gunners amargaram uma eliminação na Europa League.

Com isso, os comandados de Mikel Arteta não têm mais chances de brigar por título na temporada.

Atualmente o Arsenal ocupa a nona colocação na Premier League, com 52 pontos, e podem terminar a temporada sem classificação para nenhuma competição europeia.

CHELSEA VS. ARSENAL NA HISTÓRIA

Ao todo, foram 202 clássicos e os Gunners têm vantagem nos números, com 79 vitórias contra 65 dos Blues. história. Foram 58 empates.

O retrospecto recente também não é positivo para o Chelsea. O último triunfo da equipe azul aconteceu em 2019 e as últimas duas partidas terminaram com vitória do Arsenal.

No total, foram quatro vitórias do Chelsea nos últimos quinze clássicos.

FIQUE DE OLHO

Atualmente, Alexandre Lacazette tem treze gols na Premier League e é a principal referência ofensiva do Arsenal neste momento da temporada.

Ao todo, foram quatro gols nas últimas seis partidas do campeonato inglês.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Em coletiva, Thomas Tuchel confirmou as lesões de Mateo Kovacic e Andreas Christensen, que são os desfalques do Chelsea para a partida.

Já no lado do Arsenal, David Luiz, Granit Xhaka e Pablo Marí estão com lesões e devem ficar fora do clássico.

Provável Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Zouma, Rudiger; James, Jorginho, Kanté, Chilwell; Ziyech, Mount e Havertz – Thomas Tuchel

Mendy; Azpilicueta, Zouma, Rudiger; James, Jorginho, Kanté, Chilwell; Ziyech, Mount e Havertz – Thomas Tuchel Provável Arsenal: Leno; Bellerín, Holding, Gabriel Magalhães, Tierney; Elneny, Thomas Partey; Saka, Odergard, Aubameyang; Lacazette – Mikel Arteta

FICHA TÉCNICA

Evento: Chelsea vs. Arsenal

Competição: Premier League

Local: Stamford Bridge – Londres

Data: 12/05/2021

Horário: 16h15 (Brasília)

Transmissão: ESPN Brasil

