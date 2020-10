Christensen integra equipe da rodada da Liga das Nações, segundo portal

O WhoScored elegeu a equipe da rodada (10 e 11 de outubro) para divisão principal (League A) da Liga das Nações. O predomínio foi dos atletas da Dinamarca, selecionado que venceu a Islândia, fora de casa, por 3 a 0. Dentre eles, Andreas Christensen, atleta do Chelsea, que acumulou um clean sheet no embate frente aos islandeses, em Reykjavik, a capital islandesa. Além disso, Romelu Lukaku, ex-atleta do Chelsea, também foi escolhido como um dos destaques da rodada da competição internacional.

Assim sendo, o selecionado europeu foi formado pelo WhoScored da seguinte maneira. Sehic (Bósnia e Herzegovina); Pavard (França), Sérgio Ramos (Espanha), Christensen (Dinamarca) e Skov (Dinamarca); Vlasic (Croácia), Moder (Polônia) e Verratti (Itália); Eriksen (Dinamarca), Lukaku (Bélgica) e Oyazarbal (Espanha)

Por fim, o site esportivo discorreu sobre a escolha de Andreas Christensen. “O primeiro dos três atletas escolhidos da Dinamarca fará parceira [na seleção] ao zagueiro Sérgio Ramos no coração da defesa. Christensen participou de um jogo positivo da Dinamarca com placar final de 3 a 0 contra a Islândia. Christensen utilizou de sua força no passe para acertar 93,4% dos 91 passes que ele fez no jogo. Além de cinco desarmes e quatro interceptações na partida. Por isso, o zagueiro recebeu a nota 7.63 do WhoScored”, segundo o site.

Em conclusão, o próximo duelo da Dinamarca, na Liga das Nações, será contra a Inglaterra. O jogo está agendado para quarta-feira (14), ás 15h45 (horário de Brasília), com mando de campo inglês

