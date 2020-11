Chilwell comenta gol marcado contra o Sheffield United

Ben Chilwell concedeu entrevista ao site oficial do Chelsea sobre o gol marcado contra o Sheffield United, na vitória por 4 a 1, na Premier League. O lateral-esquerdo falou sobre o trabalho realizado nos treinamentos para a realização e execução do gol. Além disso, Chilwell afirmou não ter percebido imediatamente que tinha feito o gol da virada para o Chelsea. Por fim, o defensor falou sobre a comemoração e sobre a equipe ter sofrido um gol no embate contra os Blades.

O treinamento e o lance do gol

“Disseram-me para eu fazer a aproximação na segunda trave. Trabalhamos muito nisso com Hakim [Ziyech] fazendo o cruzamento para o local. Ou eu me aproximava da área ou seria o Timo [Werner] na aproximação”, iniciou Ben Chilwell.

“Honestamente, não tinha reparado nas minhas direções. Foi um pouco de tudo no momento, a trave, o goleiro. Eu pensei apenas em me aproximar na segunda trave. Por sorte, eu consegui desviar na bola e ela foi para o gol. Eu não tinha reparado que foi gol até Tammy [Abraham] começar a sorrir pra mim”, disse.

“No intervalo, os atletas me falaram no intervalo que quando há aproximação no segundo poste, há essa liberdade para atacar. Eu tive algumas chances na segunda trave nesta temporada e não tinha conseguido marcar os gols”, disse Chiwell.

A comemoração

“Nos últimos gols que fiz, eu não tinha comemorado. Portanto, eu pensei que quando eu fizesse gol, eu deveria fazer alguma pequena comemoração. Eu gostei da comemoração do primeiro gol do Tammy, então eu fiz a dele. Ele estava apenas rindo de mim”, disse o lateral.

O Chelsea sofreu um gol depois de muito tempo

“Seria bom ter vencido com um outro clean sheet, mas o modo que reagimos após o primeiro gol mostrou o caráter do time. Ficar atrás do placar contra o Sheffield pode ser difícil, eles são muito resilientes e sabíamos que seria um desafio. Portanto, conseguir quatro gols, após conceder um, foi uma prova de caráter”, disse Ben Chilwell.

