Chelsea Women vence Arsenal na Copa da Liga Inglesa

O Chelsea estreou com vitória na Copa da Liga Inglesa após vencer o Arsenal por 4 a 1. O jogo foi realizado em Kingsmeadow, casa do Chelsea, na quarta-feira (7). Primeiramente, os gols do Chelsea foram marcados por Eriksson e Reiten (duas vezes), no primeiro tempo, e England marcou na etapa complementar. Por outro lado, Foord descontou para a equipe visitante.

Além disso, Bethany England atingiu a marca de 50 gols com o Chelsea Women. Uma semana especial para a atleta, pois England recebeu nesta semana a premiação de Jogadora do Chelsea da temporada 2019/20.

As equipes estão no Grupo B, ao lado de Tottenham e London City Lionesses. As outras duas equipes da chave também se enfrentaram ontem (7) e o Tottenham somos os primeiros três pontos na competição. Vitória do Spurs por 4 a 0, contra London City.

Próximos jogos

O próximo jogo do Chelsea Women válido pela Copa da Liga Inglesa será no dia quatro de novembro, contra o Tottenham. O embate está agendado para 15h (horário de Brasília), novamente em Kingsmeadow.

Por outro lado, o Chelsea recebe o Manchester City neste final de semana pela WSL. A partida está marcada para domingo (11), às 10h30 (horário de Brasília), pela quarta rodada da Women’s Super League. Por fim, a equipe londrina soma um empate e duas vitórias na competição inglesa. Ou seja, a mesma pontuação que a equipe de Manchester na tabela na WSL.

Ficha técnica

Chelsea (4-2-3-1) Telford; Thorisdottir, Bright, Eriksson (c), Andersson; Ingle, Ji; Charles (Cuthbert 58), Harder (J. Fleming 90), Reiten (Kirby 58); Kerr (England 74)

Reservas: Berger, Blundell, Mjelde, Leupolz, C. Fleming

Gols: Eriksson 5, Reiten 10, 15, England 90

Cartão amarelo: Ingle

Arsenal Zinsberger, Maier, Wubben-Moy, Beattie, Maritz, Gut, Walti, Van de Donk (Williamson 78), Mead (McCabe 78), Miedema, Foord (Mace 84)

Reservas: Schnaderbeck, Stenson

Gol: Foord 8

Árbitro: Scott Jackson

