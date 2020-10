Chelsea Women estreia na Copa da Liga; relembre últimos jogos contra o Arsenal

O Chelsea Women entra em campo nesta quarta-feira (7) contra o Arsenal. O jogo será realizado em Kingsmeadow e válido pela Copa da Liga Inglesa, também chamada de Continental Tyres League Cup. Confira o texto do Chelsea Brasil sobre o embate e informações da competição que será iniciada hoje. O embate inicia às 15h (horário de Brasília). Entretanto, o clássico londrino não terá transmissão televisiva ou via streaming.

Os últimos confrontos

Chelsea e Arsenal é um dos confrontos mais frequentes da elite nacional inglesa. As duas equipes protagonizaram a final da Copa da Liga Inglesa da temporada passada. Vitória do Chelsea por 2 a 1. Bethany England fez os dois gols do Chelsea. Por outro lado, Williamson descontou para o Arsenal. Além disso, o Chelsea registrou duas vitórias contra o Arsenal, na Women’s Super League da temporada passada. 2 a 1, em outubro, e 4 a 1, em janeiro.

Em outubro, Maria Thorisdottir e Ramona Bachmann fizeram os dois gols do Chelsea. Danielle Van de Donk marcou para o Gunners. Em janeiro, Bethany England, Sam Kerr, Sophie Ingle e Guro Reiten fizeram os tentos do time de Kingsmeadow. Ou seja, o primeiro gol de Kerr com a camisa do Chelsea foi justamente no clássico londrino.

Continental Tyres League Cup 2020/21

Chelsea e Arsenal integram o Grupo B, ao lado de Tottenham e London City Lionesses. O duelo entre as outras equipes da chave está em andamento nesta quarta-feira (7). O jogo foi iniciado às 11h30 (horário de Brasília). A competição tem 23 equipes na atual edição – times da elite e da Championship integram a Copa da Liga Inglesa.

Por fim, o próximo jogo do Chelsea está agendado para quatro de novembro, às 15h (horário de Brasília), contra o Tottenham Hotspur, novamente em Kingsmeadow. Por fim, o duelo do Chelsea Women contra o London City Lionesses está previsto para 18 de novembro, fora de casa, no Princes Park.

