Chelsea Women enfrenta Birmingham City na Women’s Super League

O Chelsea Women entra em campo no domingo (4 de outubro), às 10h30 (horário de Brasília), contra o Birmingham City. O duelo entre as equipes azuis será válido pela terceira rodada da Women’s Super League. O embate será realizado no SportNation.bet Stadium, em Solihull. Ou seja, o mando será da equipe de Birmingham.

O time londrino somou quatro pontos em dois duelos na competição nacional. Primeiramente, o empate em 1 a 1, fora de casa, contra o Manchester United. Posteriormente, a vitória elástica contra o Bristol City, em Kingsmeadow, por 9 a 0. Por fim, a vitória contra o Bristol City apresentou uma situação curiosa. Foram nove gols favoráveis ao Chelsea marcados por nove atletas diferentes na folha da artilharia.

Por outro lado, o último embate da equipe do Emma Hayes foi a derrota para o Everton, por 2 a 1, e a eliminação da Copa da Inglaterra. Na oportunidade, Erin Cuthbert abriu o placar para a equipe londrina. Entretanto, Graham e Gauvin fizeram os gols da equipe de Liverpool, no Goodison Park.

“Vamos nos recuperar e voltaremos”

Por isso, Maren Mjelde, atleta do Chelsea, concedeu entrevista ao site oficial do clube londrino sobre a derrota contra o Everton. A atleta reafirmou sua confiança no plantel e enfatizou que o time londrino voltará mais forte após a eliminação na Copa da Inglaterra.

Por outro lado, o Birmingham entrou em campo na quarta-feira (30) pela Copa da Inglaterra. Anteriormente, a equipe venceu o Brighton e avançou para a semifinal da competição nacional. Inclusive, o Everton, algoz do Chelsea, foi o adversário do Birmingham na fase semifinal. Melhor novamente para os Toffees que venceram o embate por 3 a 0 e alcançaram o posto na final da Copa da Inglaterra, feito que não ocorria desde 2014.

Veja também: Pernille Harder eleita a melhor atleta pela UEFA na temporada 2019/20.

O Birmingham City entrou em campo em duas oportunidades da Women’s Super League. Em primeiro momento, uma derrota para o Brighton por 2 a 0. Posteriormente, novo revés frente ao Manchester United por 5 a 2. Assim sendo, os gols do Birmingham, no segundo embate, foram marcados por Claudia Walker e um gol contra de Abbie McManus, atleta do time de Manchester.

Os embates recentes

Primeiramente, Chelsea e Birmingham atuaram em fevereiro e o time londrino venceu por 2 a 0. Os gols do Chelsea foram marcados por Guro Reiten e Bethany England.

O último duelo fora de casa, contra o Birmingham, foi uma vitória do time de Kingsmeadow por 6 a o. Ji e Millie Bright marcaram duas vezes. Além disso, Bethany England e Drew Spence também anotaram gols no duelo. Por outro lado, em janeiro de 2019, derrota para o Birmigham por 3 a 2. Esse é o último registro de derrotas do Chelsea na competição nacional.

Próximos compromissos em Kingsmeadow

Além disso, dois grandes jogos serão realizados em Kingsmeadow, a casa do Chelsea Women. Primeiramente, o clássico contra o Arsenal, no dia 7 de outubro, às 15h (horário de Brasília), pela fase de grupos da Continental Tyres League Cup. Posteriormente, o time londrino receberá o Manchester City, no domingo (11), em jogo válido pela Women’s Super League.

