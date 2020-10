Chelsea Women enfrenta Arsenal na Copa da Liga Inglesa

A Copa da Liga Inglesa inicia ao Chelsea na quarta-feira (7), às 15h (horário de Brasília), contra o Arsenal. O jogo será realizado em Kingsmeadow, casa do Chelsea, e válido pelo Grupo B da competição. A equipe de Emma Hayes integra a chave ao lado do Arsenal, Tottenham e London City Lionesses.

Na temporada 2020/21, a Copa da Liga Inglesa realizará a 10ª edição da competição. 23 equipes, da Women’s Super League e Championship, vão participar em cinco grupos de quatro equipes e um grupo com três equipes. O número de jogos foi reduzido na atual temporada – de cinco para três rodadas iniciais de jogos. Além disso, os seis primeiros de cada grupo avançam para a próxima fase. Por fim, os dois melhores segundos colocados também se classificam para a fase quartas de final.

Grupo A: Coventry United, Aston Villa, Sheffield United, Durham

Grupo B: Chelsea, Tottenham Hotspur, Arsenal, London City Lionesses

Grupo C: Liverpool, Manchester United, Everton, Manchester City

Grupo D: West Ham United, Charlton Athletic, Reading, Brighton & Hove Albion

Grupo E: Birmingham City, Blackburn Rovers, Leicester City

Grupo F: Lewes, London Bees, Bristol City, Crystal Palace

Finalistas da última edição

Os times vão reeditar a final da Copa da Liga Inglesa na temporada 2019/20. Em jogo realizado no City Ground, estádio do Nottingham Forest, o Chelsea venceu o Arsenal por 2 a 1 e ficou com a taça. Primeiramente, Bethany England abriu o placar aos oito minutos de jogo. Entretanto, Leah Williamson igualou o marcador aos 40 minutos do segundo tempo. Por fim, England, aos 47 minutos da etapa final, fez o segundo e deu números finais ao jogo. Além disso, 6.743 pessoas assistiram ao duelo entre times de Londres.

Na oportunidade, a equipe londrina avançou para a fase final após ficar na primeira colocação do grupo com Reading, West Ham, Tottenham, Crystal Palace e Lewes. Posteriormente, a equipe londrina venceu o Aston Villa, por 3 a 1, na fase quartas de final. Os gols do Chelsea foram marcados por Eriksson, Ji e Murphy. Na semifinal, vitória contra o Manchester United, por 1 a 0, gol de Mjelde. Por fim, a vitória contra o Arsenal, placar final de 2 a 1.

Jogos do Chelsea na primeira fase

A estreia contra o Arsenal será na quarta-feira (7), às 15h, contra o Arsenal. Posteriormente, o time londrino recebe o Tottenham, dia 4 de novembro, às 15h (horário de Brasília), em Kingsmeadow. Por fim, o duelo contra London City está agendado para 18 de novembro, às 15h30 (horário de Brasília), no Princes Park.

As equipes na Women’s Super League (Campeonato Inglês)

Chelsea e Arsenal são integrantes da parte alta da tabela de classificação. O Chelsea somou sete nos nove pontos possíveis na Women’s Super League. Por outro lado, o Arsenal venceu todos os jogos que disputou na WSL. A competição tem Arsenal e Everton com 100% de aproveitamento. Por outro lado, Chelsea, Manchester City e Manchester United somaram sete pontos após três rodadas.

Chelsea: Manchester United (1-1), Bristol City (9-0) e Birmingham (0-1)

Arsenal: Reading (6-1), West Ham (1-9) e Bristol City (3-1)

As finais da competição

2011- Arsenal 4×1 Birmingham City. (Pirelli Stadium, em Burton upon trent)

2012- Arsenal 1×0 Birmingham City (Underhill Stadium, Londres)

2013- Arsenal 2×0 Lincoln (The Hive, Londres)

2014- Manchetser City 1-0 Arsenal (Adams Park, Wycombe)

2015- Arsenal 3-0 Notts County (New York Stadium, em Rotherham)

2016- Manchester City 1-0 Birmigham City (Academy Stadium, em Manchester)

2017/18- Arsenal 1-0 Manchester City (Adams Park, em Wycombe)

2018/19- Manchester City 0-0 Arsenal (pênaltis: 4-2) (Bramall Lane, em Sheffield)

2019/20- Chelsea 2-1 Arsenal (City Ground, em Nottingham)

