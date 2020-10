Chelsea Women: Alteração de data em jogo da Copa da Liga Inglesa

Chelsea Women e Tottenham vão se enfrentar no dia 3 de novembro, às 15h (horário de Brasília), pela Copa da Liga Inglesa. Ou seja, o embate entre os times de Londres, e integrantes do Grupo B, foi alterado para o dia anterior em relação ao cenário previamente estabelecido. A equipe de Emma Hayes estreou com vitória, no clássico contra o Arsenal, por 4 a 1. Por outro lado, o Tottenham também somou os três primeiros pontos após a vitória contra o London City Lionesses.

Além disso, o último compromisso do Chelsea no grupo B, contra o London City Lionesses, também está marcado para novembro. 18 de novembro, às 16h30 (horário de Brasília), no Princes Park, em Dartford.

Na temporada 2020/21, a Copa da Liga Inglesa realizará a 10ª edição da competição. 23 equipes, da Women’s Super League e Championship, vão participar em cinco grupos de quatro equipes e um grupo com três equipes. O número de jogos foi reduzido na atual temporada – de cinco para três rodadas iniciais de jogos. Além disso, os seis primeiros de cada grupo avançam para a próxima fase. Por fim, os dois melhores segundos colocados também se classificam para a fase quartas de final.

Os grupos da competição

Grupo A: Coventry United, Aston Villa, Sheffield United, Durham

Grupo B: Chelsea Women, Tottenham Hotspur, Arsenal, London City Lionesses

Grupo C: Liverpool, Manchester United, Everton, Manchester City

Grupo D: West Ham United, Charlton Athletic, Reading, Brighton & Hove Albion

Grupo E: Birmingham City, Blackburn Rovers, Leicester City

Grupo F: Lewes, London Bees, Bristol City, Crystal Palace

