Chelsea visita Bayern com missão difícil pela Champions League

Bayern de Munique e Chelsea voltam a medir forças pelas Oitavas de Final da Champions League neste sábado (8). O jogo de volta acontece quase seis meses após o primeiro confronto, quando os bávaros venceram por 3×0. Portanto, quando a bola rolar às 16h amanhã os Blues terão uma dura missão no Allianz Arena.

O Chelsea chega às oitavas ainda digerindo a indigesta derrota na FA Cup, contra o Arsenal. Já na Champions League 2019/2020 os Blues somam três vitórias, dois empates e duas derrotas. Sendo essa última para o Bayern.

Em contrapartida, os alemães ainda não perderam na competição. São sete partidas e sete vitórias. Campeões da Bundesliga e da Copa da Alemanha, o Bayern está invicto há mais de 17 jogos oficiais.

Histórico de confrontos

Chelsea e Bayern já se enfrentaram cinco vezes. Os alemães somam duas vitórias, enquanto o lado azul, apenas uma. Em duas ocasiões o encontro terminou empatado. Na memória afetiva do torcedor londrino o jogo mais famoso é a final da Champions League de 2011/2012.

Assim como neste sábado, o Chelsea enfrentou os alemães no Allianz Arena. Naquele longínquo 2012, Thomas Muller e Didier Drogba marcaram no tempo normal. O 1×1 persistiu até a prorrogação e nos pênaltis os Blues conquistaram sua primeira e única Champions.

Hoje treinador do Chelsea, Frank Lampard tem boas memórias de Munique. Ele foi capitão na final de 2012 e no ano de 2005 marcou o que considera seu gol favorito, justamente contra os bávaros, mas dessa vez no Stamford Bridge.

Caso consiga reverter o 3×0 da ida, os Blues têm de retrospecto positivo contra clubes alemães em mata-mata definidos nas penalidades máximas. Isto é, nas duas últimas cobranças de pênaltis contra Eintracht Frankfurt (Europa League 2018/19) e Bayern (Champions League de 2011/12) houve festa azul.

A temporada do Chelsea

A Champions League é o último compromisso do Chelsea na temporada. 4º lugar na Premier League e vice na FA Cup, o time de Lampard treina visando o confronto deste sábado para concluir o ano. Independentemente do resultado de amanhã a vaga azul na edição 2020/2021 da Champions já está assegurada.

Por fim, nessa Champions os Blues anotaram 11 gols: Abraham 2, Azpilicueta 2, Jorginho 2 (2 pens), Batshuayi 1, James 1, Kovacic 1, Pulisic 1 e Willian 1. Da lista, três estão fora amanhã.

O adversário

O Bayern mira a Champions League para conquistar a tríplice coroa em 19/20. Contudo, enquanto o Chelsea encerra a temporada, os alemães voltam de uma pausa e a última partida válida foi no mês de julho, pela Copa da Alemanha.

Embalados pelas duas conquistas nacionais, o time de Hansi Flick é o time que mais vezes balançou as redes na Champions: 27 gols em 70 chutes. Por isso, se quiser avançar de fase os Blues precisarão fazer o que até o momento nenhum adversário conseguiu na atual temporada da Champions, vencer o Bayern.

Prováveis escalações

Bem como o Chelsea, os anfitriões terão desfalques neste sábado. Benjamin Pavard e Kingsley Coman estão no departamento médico. Por outro lado, Thiago está pronto para atuar e o Bayern deve ir a campo com: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Thiago, Goretzka; Gnabry, Müller, Perišić; Lewandowski.

Já no Chelsea a lista de baixas é longa. A princípio, Marcos Alonso e Jorginho estão suspensos. Christina Pulisic, Cesar Azpilicueta, Billy Gilmour, Willian e Pedro estão fora por lesões. Mas há boas notícias: N’Golo Kante e Ruben Loftus-Cheek estão aptos a atuar. Dessa forma Lampard desenha os titulares com: Caballero; Rüdiger, Christensen, Zouma; James, Kovačić, Kante, Emerson; Mount, Giroud, Hudson-Odoi.

Pra ficar de olho

Lewandowski é o homem mais perigoso no ataque bávaro. Homem gol dos alemães, o polonês já balançou as redes em 51 ocasiões na atual temporada, 11 apenas na Champions League (oriundos de 20 tentativas). Sendo assim, com esses números, ele é o artilheiro da atual edição.

Curiosidades

O Chelsea está invicto há 10 partidas como visitante em competições europeias. A última derrota foi para o Barcelona, nas Oitavas de Final de 2018. São sete vitórias e três empates.

Por outro lado, os Blues não venceram nenhuma das últimas sete visitas em mata-mata da Champions League. São quatro empates e três derrotas. A última vitoria azul fora de casa foi por 1×0 contra o Benfica (Quartas de Final), na campanha de 2012.

Olivier Giroud marcou em oito das últimas 10 vezes que foi titular pelo Chelsea. Ele inclusive anotou dois gols contra o Bayern em jogos na Alemanha.

A maior vitória do Chelsea como visitante na Champions veio contra um clube alemão: 5×0 contra o Schalke 04 na temporada 2014/2015.

Depois de perder a final em 2012, o Bayern eliminou quatro equipes inglesas em cinco mata-mata da Champions League.

O clube alemão não disputa uma partida oficial desde 4 de julho, quando ocorreu a final da Copa da Alemanha.

Na atual temporada, o Bayern sofreu apenas cinco gols em sete jogos.

Jogando em casa em mata-mata, eles perderam três dos últimos cinco confrontos da Champions. Os últimos dois para Liverpool (18/19) e Real Madrid (17/18).

Informações da partida

Data: 8 de agosto de 2020

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Competição: Oitavas de Final da Champions League

Local: Allianz Arena – Munique, Alemanha

Árbitro: Ovidiu Haţegan / Massimiliano Irrati (VAR)

