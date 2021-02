Chelsea vai a Bucareste enfrentar o Atlético de Madrid pela Champions League

O Chelsea viajou para Bucareste para enfrentar o Atlético de Madrid, pela UEFA Champions League. A partida é a primeira entre os dois para ver quem avança para as quartas de final da competição. Jogo será na capital da Romênia por que a Espanha está fechada para voos ingleses. A transmissão desta terça-feira fica por conta do TNT, a partir das 17h, no horário de Brasília.

Os dois times atravessam boas fases. Os Blues estão a sete jogos invictos, enquanto os Colchoneros ocupam a liderança de La Liga. Contudo, ambos chegam para este duelo com tropeços na última rodada. Na Premier League, Thomas Tuchel e seus comandados só empataram em 1-1 com o Southampton. Já a equipe liderada por Diego Simeone foi batida, em casa, pelo Levante por 2-0.

Histórico de Confrontos

Os dois clubes já se enfrentaram sete vezes por competições europeias e o retrospecto é muito equilibrado. No total, o Chelsea venceu em duas ocasiões, enquanto o Atleti ganhou a mesma quantidade. A diferença está no número de empates: três.

O saldo de gols nos confrontos anteriores também está em igualdade. Foram 11 gols para cada lado e, por coincidência, ambos já venceram guardando quatro bolas no gol do rival. Em 2009, os Blues receberam os Colchoneros e aplicaram 4-0. Já em 2012, após a histórica conquista londrina, eles encontraram e o placar foi de 4-1 para os espanhóis.

O adversário

Visto com uma das melhores defesas do futebol europeu, o Atlético de Madrid segue mantendo a escrita neste ano. O sistema regido pelo técnico argentino sofreu apenas 16 gols nos 23 jogos que disputou em La Liga, com a média de 0,6. Na Champions, a história é um pouco diferente, Jan Oblak buscou oito bolas no fundo do gol, em seis partidas, com média de 1,3.

Estabilizado em um sistema 4-4-2 clássico, Simeone conduziu o Atleti para outro patamar. Entretanto, para esta temporada, o treinador alterou o esquema para uma linha de três defensores e agora também conta com um ataque quase duas vezes mais positivo do que o do ano anterior.

Com Luis Suárez no comando do ataque, a equipe rojiblanca já marcou 45 gols, em 23 partidas, no campeonato espanhol. Na campanha passada, na mesma rodada, o número era de 23. O atacante uruguaio, conhecido da torcida azul, é o artilheiro da competição, ao lado de Lionel Messi, com 16 tentos.

Prováveis escalações

Atlético de Madrid: Oblak; Felipe, Savic, Hermoso; Trippier, Koke, Kondogbia, Lodi; Llorente, João Félix e Suárez

Desfalques: Gimenez, Herrera e Carrasco (lesão)

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger; Hudson-Odoi, Kovacic, Jorginho, Chilwell; Mount, Pulisic e Werner

Fique de olho

No lado do Chelsea, Mason Mount é o grande nome da temporada. O meia tem mostrado muita personalidade e evolução da campanha anterior para esta. Deve ser o ponto alto do ataque azul no importantíssimo confronto de amanhã.

Já no lado espanhol, não tinha como ser outro: Luis Suárez é o nome. O atacante espanhol vive momento mágico com a camisa rojiblanca após a último ano tenebroso com a camisa do Barcelona. Artilheiro do campeonato espanhol, Suárez está em um jejum de três jogos sem balançar as redes.

Ficha Técnica

Evento: Atlético de Madrid vs Chelsea

Competição: UEFA Champions League – Oitavas de final

Local: National Arena – Bucareste/Romênia

Data: 23/02/2021

Horário: 17h (Brasília)

Transmissão: TNT

Arbitragem: Felix Brych-ALE

