Chelsea vence Leicester e se aproxima da vaga na Champions League

Nesta terça-feira (18), o Chelsea bateu o Leicester por 2-1, em Stamford Bridge. As duas equipes entraram em campo para mais uma decisão, o duelo colocava frente à frente quarto e terceiro colocado, respectivamente. Em disputa? Uma vaga na próxima edição da UEFA Champions League. Por conta do confronto direto, o Liverpool segue ameaçando os dois times.

No gramado, o que se viu foi um Chelsea numa rotação muito alta devido a importância do confronto para a próxima temporada e também com o intuito de dar um troco da derrota no final de semana. Além disso, os atletas tinham um motivo para correr mais que era o retorno do público, após longo período sem torcida em virtude da pandemia.

Primeiro tempo avassalador dos Blues, mas sem gols

Logo aos 03 minutos, o Chelsea assustou o Leicester. A jogada começou com Timo Werner que recebeu no meio de campo, se livrou de dois marcadores, arrancou e serviu Chilwell que bateu cruzado, a bola passou raspando a trave direita de Schmeichel. Em seguida, foi a vez de Kante entrar na área e bater cruzado exigindo boa defesa do arqueiro dos Foxes. No rebote, a bola sobrou com Pulisic que bateu por cima. Com 15 minutos, o clube londrino já acumulava quatro finalizações contra zero do adversário.

Pouco tempo depois, um lance polêmico no qual Tielemans foi afastar a bola e acabou acertando o pé do Werner dentro da área. No entanto, a arbitragem marcou falta de ataque. Aos 21 minutos, o camisa 11 dos Blues abriu o placar, apesar disso, o lance foi anulado acertadamente pela arbitragem por impedimento. O Chelsea seguia martelando em busca do gol. Aos 27 minutos, Mount arrancou pelo esquerdo e bateu firme, mas parou mais uma vez no goleiro Schmeichel. No escanteio, Thiago Silva cabeceou por cima.

O panorama da partida não mudou mesmo com a saída de Kanté, aos 30 minutos, para a entrada de Kovacic. Os Blues tiveram mais um gol anulado aos 33 minutos, com Werner. Dessa vez a arbitragem apontou toque de braço no lance. O Chelsea seguia criando oportunidades para abrir o placar. Aos 37 minutos, após ótima inversão para o lado direito com Azpilicueta, o espanhol cruzou no meio da área, Pulisic fez o porta-luz e Mount bateu por cima do gol.

No final do 1º tempo, ainda houve uma última tentativa com Mount que driblou três defensores e cruzou para Pulisic mandar pra fora. Inexplicavelmente a primeira etapa terminou em 0-0.

Sorte vira a favor

No segundo tempo, o gol do Chelsea saiu cedo para alívio da torcida e da equipe. Aos 02 minutos, Chilwell cobrou escanteio e Rudiger apareceu na pequena área para empurrar de coxa para o gol. O tento marcado pelo defensor alemão resultou na explosão de alegria dos oito mil expectadores presentes no Stamford Bridge.

Depois disso, naturalmente os Blues começaram a diminuir o ritmo. Por conta disso, o Leicester tentou a equilibrar a partida. Todavia, os visitantes não tiveram a chance de pressionar os Blues porque Werner sofreu falta de Fofana, aos 19 minutos e com auxílio do VAR foi marcado à penalidade máxima. Jorginho bateu com tranquilidade e fez o 2-0.

Faltando 15 minutos para o término da partida, saiu o gol do Leicester. Lance semelhante ao que ocorreu no último sábado (15), com mais um erro na saída de bola. Desta vez foi Kovacic quem errou o passe. Ndidi fez a interceptação, acionou Iheanacho que estava sozinho dentro da área, o nigeriano bateu no canto sem chances para Mendy.

A grande chance dos visitantes ocorreu aos 44 minutos, quando Pérez apareceu sozinho na entrada da área e bateu por cima. Já nos acréscimos, houve muita confusão e empurra, empurra, após Chilwell sofrer uma entrada forte do lateral Ricardo Pereira. No fim, vitória do Chelsea e o time agora depende apenas de uma vitória contra o Aston Villa, no domingo, para garantir a vaga na UEFA Champions League 2021/2022.

Ficha Técnica

Evento: 36º rodada da Premier League

Local: Stamford Bridge – Londres/Inglaterra.

Arbitragem: Mike Dean

Chelsea: Mendy; James, Thiago Silva, Rudiger; James, Jorginho, Kanté, Chilwell, Mount, Pulisic, Werner.

Gols: Rudiger e Jorginho

Cartão: Mendy e Azpilicueta

Leicester: Schmeichel; Castagne, Söyüncü, Fofana, Thomas; Ndidi, Tielemans,Albrighton, Pérez, Vardy.

Cartão: Pérez, Fofana, Ndidi

