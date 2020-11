Chelsea vence Newcastle, fora de casa, na Premier League

Em jogo válido pela Premier League, o Chelsea venceu Newcastle por 2 a 0, em St. James Park. Esse foi o 9º compromisso do Chelsea na competição nacional. Ou seja, a quinta vitória do time de Londres e a continuação da sequencia sem derrotas fora de casa. Afinal, a única derrota do Chelsea, na Premier League, foi dentro de casa, contra o Liverpool. Por fim, os gols do Chelsea foram marcados por Federico Fernández (contra), no primeiro tempo, e Tammy Abraham, na etapa complementar.

Além disso, a equipe de Londres foi superior na maior parte do jogo. Primeiramente, a etapa inicial foi constituída por números mais amplos aos visitantes – posse de bola e finalizações, por exemplo. No segundo tempo, Newcastle obteve mais finalizações e presença no setor defensivo do Chelsea nos primeiros 15 minutos. Entretanto, o gol de Abraham foi desilusão ao time de St. James Park.

Assim sendo, confira a classificação da Premier League.

Superior na primeira etapa, gol contra concede vantagem ao Chelsea

A primeira finalização foi do Chelsea. No minuto 4, a equipe de Londres recuperou a posse de bola no campo defensivo dos mandantes. Posteriormente, Timo Werner conduziu a bola e, dentro da área, finalizou para a defesa do goleiro do Newcastle. No 7º minuto, Abraham recebeu bola aérea, fez o pivô para Kovacic, mas o meio-campista chutou por cima do gol de Darlow. No minuto seguinte, Ziyech acionou Abraham, em cruzamento, e o camisa 9 cabeceou com perigo para a defesa providencial de Darlow.

O primeiro gol

Logo após, no minuto 10, um cruzamento rasteiro de Mason Mount e Fernández empurrou para o próprio gol. Gol contra do Newcastle e abertura de placar para o Chelsea: 1 a 0, em St. James Park. Com 19 minutos de jogo, o Chelsea tinha dado 145 passes no jogo- e 91% de acertos – contra 37 passes do Newcastle. O lado direito do Chelsea continuava dando trabalho para os mandantes. Principalmente, Reece James, que foi bastante participativo na primeira etapa.

No minuto 29, Mount acionou Abraham, que fez o pivô para Werner. Dentro da área, e cara a cara com o goleiro, Timo Werner chutou para fora. Grande chance desperdiçada pelos Blues. Posteriormente, o Newcastle aproveitou erro de passe de Abraham, no campo ofensivo. Transição rápida e Saint-Maximin finalizou para fora. Ação mandante e perigosa no minuto 34.

Assim sendo, fim de etapa inicial em St. James Park. Chelsea venceu a primeira etapa por 1 a 0.

Newcastle melhora no segundo tempo, mas Chelsea amplia placar

No minuto 7, Werner aproveitou a falha defensiva, roubou a bola, progrediu e adentrou na área rival. Na hora de fazer passe para Hakim Ziyech, a zaga do Newcastle interceptou o último passe antes da finalização. Chance manifesta de gol afastada pela zaga dos Magpies. Dois minutos depois, em escanteio para o Chelsea, Kurt Zouma cabeceou ao lado da trave do Darlow. Ou seja, duas chances perigosas para o Chelsea nos 10 primeiros minutos de jogo. 12º minuto de jogo e a bola na proximidade da área do Chelsea. Primeiramente, Rudiger tentou aliviar a pressão rival, mas a bola voltou para Hayden que, cara a cara com o goleiro, chutou por cima do gol de Mendy.

Três minutos depois, Joelinton recebeu passe próximo da área do Chelsea. O brasileiro arriscou o chute, mas a bola foi por cima da meta visitante. Aos 20 minutos, o Chelsea amplia o marcador. Werner fez toda transição desde o campo defensivo até o setor ofensivo. O alemão acionou Abraham, próximo da área rival, e o camisa 9 finalizou para o fundo do gol. 2 a 0 para o Chelsea, Tammy Abraham.

O segundo gol

Aos 25 minutos, Longstaff chutou ‘do meio da rua’ e a bola pegou no travessão de Mendy. Tentativa muito perigosa para o Newcastle. Cinco minutos depois, Timo Werner ampliou o placar, mas o alemão estava em posição de impedimento. Aos 33, Mount finalizou de dentro da área, mas chute saiu pelo lado direito da meta rival. Em contrapartida, Almiron respondeu com chute perigoso. Mendy espalmou para fora.

Além disso, Hudson-Odoi, Giroud e Emerson entraram em campo pelo Chelsea. Por fim, o último apito do árbitro. Fora de casa, Chelsea vence Newcastle por 2 a 0.

Próximo jogo

O próximo compromisso do Chelsea será válido pela UEFA Champions League. A equipe de Londres enfrenta Stade Rennais, na terça-feira (24), às 14h55 (horário de Brasília), no Roazhon Park. Por outro lado, o próximo jogo pela Premier League será o clássico contra o Tottenham. A partida está agendada para domingo (29), às 13h30 (Brasília), em Stamford Bridge.

Ficha técnica

Newcastle United: Darlow; Manquillo (Almiron 65), Fernández, Lascelles (cap.) (Schär – intervalo), Clark e Lewis, Hayden, Longstaff, Murphy; Saint-Maximin (Carroll 73); Joelinton

Reservas: Gillespi, Shelvey, Hendrick, Krafth.

Técnico: Steve Bruce

Cartão amarelo: Hayden, Murphy

Chelsea: Mendy; James, Zouma, Rudiger e Chilwell (Emerson 81); Kanté (cap.), Kovacic e Mount; Ziyech (Giroud 86), Abraham (Hudson-Odoi 75) e Werner.

Reservas: Kepa, Azpilicueta, Christensen e Jorginho.

Técnico: Frank Lampard

Gol: Fernández (contra) 10’1T, Abraham 20’2T

Informações da partida

Data: 21 de novembro de 2020

Horário: 9h30 (horário de Brasília). Transmissão do canal ESPN Brasil.

Competição: 9ª rodada da Premier League 2020/21

Local: Stamford Bridge, em Londres;

Árbitro: Craig Pawson

Assistentes: Ian Hussin, Harry Lennard

Quarto árbitro: Robert Jones

VAR: Simon Hooper.

Assistente VAR: Scott Ledger.

