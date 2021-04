Chelsea perde levando golaço, mas classifica para as semifinais

Chelsea e Porto fizeram, na tarde desta terça-feira, o derradeiro jogo valendo vaga nas semifinais da UEFA Champions League. Os Dragões ganharam o jogo por 1-0, com um golaço de Mehdi Taremi, porém, apesar disso, foram os Blues quem avançaram para a próxima fase. Isso se deu por que os londrinos venceram a partida de ida, por 2-0, na semana passada.

Agora, o time de Thomas Tuchel deve esperar o vencedor do confronto entre Liverpool e Real Madrid, que se define amanhã, às 16h, em solo inglês. Na outra chave, o Paris Saint Germain perdeu, mas deixou o Bayern para trás. Por outro lado, Borussia Dortmund e Manchester City – rival no fim de semana – também definem amanhã quem chega às semifinais.

Chelsea travado no primeiro tempo

Em vantagem na disputa, o Chelsea só precisava fazer bem o que faz desde que Tuchel assumiu o comando da equipe e ter mais controle das ações do jogo. No entanto, desde o apito inicial, o Porto demonstrava que não deixaria isso acontecer. Sérgio Conceição escalou seu time com três jogadores no meio de campo, além de Jesús Corona e Otávio pressionando as laterais dos ingleses.

Sendo assim, os Dragões tiveram 54% de posse da bola na etapa inicial e finalizaram cinco vezes, contra três dos azuis de Londres. Apesar de não terem controle da pelota, os Leões não sofriam tantas chances de perigo. Nenhum dos arremates portistas foi na direção do gol de Edouard Mendy.

Em resumo, os 45 minutos iniciais foram bem travados no meio do campo. O Chelsea não cedia muitos espaços ao Porto e nem conseguia aplicar seu ritmo de jogo em cima do adversário, que pressionava bem a saída de bola londrina.

Chelsea acuado e golaço de Taremi

Como era de se esperar pelas circunstâncias da disputa, o Porto se lançou ao ataque após o intervalo. Eles precisavam de dois gols para empatar o confronto e tinham apenas um dos quatro tempos disponíveis para marcá-los. Entretanto, a marcação seguia boa e travando as ações adversárias nos primeiros minutos.

Após essa fase, Sérgio Conceição fez o que podia e colocou seus atacantes reservas na partida. Entrou Medhi Taremi, aos 63′, e 12 minutos depois entraram Evanilson, Luis Díaz e Nanú. Com eles em campo, os Dragões ficaram mais presentes no campo de ataque, mas os Blues ainda conseguiam segurar bem a pressão adversária.

Sendo assim, cabia ao Chelsea explorar os contra-ataques. E, na maioria deles, o time não conseguia encaixar o último passe para que o atacante ficasse em condição de marcar. Apenas em lance isolado, Pulisic saiu na cara do gol, mas tocou em cima de Marchesín.

A consistente atuação defensiva londrina teve fim em um gol antológico de Taremi, que tratou de colocar fogo no jogo nos minutos finais. Após boa jogada pelo lado direito, Nanú cruzou e o atacante, que já havia obrigado Mendy a fazer boa defesa em cabeça, acertou uma linda bicicleta no ângulo do arqueiro do Chelsea.

Restavam poucos minutos para outra jogada e, como foi em boa parte da partida, a defesa de Tuchel conseguiu segurar o ímpeto provocado por Taremi até o apito final do árbitro.

FICHA TÉCNICA

Evento: Chelsea 0x1 Porto

Competição: UEFA Champions League – Quartas de Final (Volta)

Local: Estádio Ramón Sánchez Pizjuán – Sevilla – Espanha

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger; James, Jorginho, Kanté, Chilwell; Pulisic, Mount (Ziyech 86′) e Havertz (Giroud 92′) – Thomas Tuchel

Porto: Marchesín; Manafá (Nanú), Mbemba, Pepe, Sanusi; Grujic (Taremi 63′), Sergio Oliveira (Fábio Vieira 84′), Uribe; Corona (Luis Díaz), Otávio e Marega (Evanilson)- Sérgio Conceição

Gol: Taremi (93′)

Cartões: Sérgio Oliveira, Pepe, Corona, Luis Díaz e Taremi

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp