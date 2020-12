Chelsea não está preparado para vencer a PL, diz Paul Scholes

Falando com a Amazon Prime, e com reverberação no Daily Mail, Paul Scholes admitiu sua crença nos atletas da base do Chelsea para a conquista de títulos. Entretanto, o ex-atleta do Manchester United frisou que ainda pode ser cedo para conquistas do atual plantel de Londres.

“Eu acho que faltou um pouco de criatividade no jogo. [N’Golo] Kanté faz o que faz e de uma forma brilhante. Além disso, ele tem dois atletas jovens na proximidade – Mason Mount e Kai Havertz, e eu avalio ambos como jogadores sensacionais. Por outro lado, esse é o porquê de eu achar que eles não vencem a Premier League neste ano. É cedo para eles. Eles vão estar na parte de cima, perto do City e do Liverpool. Entretanto, não acho que eles estão preparados”, disse Scholes.

“Em um ano, com um pouco mais de experiência, know-how e um pouco mais de qualidade, esses serão postulantes”, concluiu.

“Eu acho que Frank [Lampard] está fazendo um trabalho brilhante com o atual time e ele tem uma identidade que todos sabem. Por outro lado, eu acho que o problema é criatividade nesses dois últimos duelos. Contra o Everton, eles criaram poucas chances”, disse.

Eu acho que ele tem os atletas. Por outro lado, eles são atletas jovens e pode levar algum tempo. Mason Mount pode ser o novo Frank Lampard. Ele tem habilidade para vencer jogos pelo Chelsea”, afirmou o ex-atleta e atual comentarista na Amazon Prime. “Nos próximos anos, ele marcará muitos gols igual ao Frank”, concluiu Paul Scholes.

