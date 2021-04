Chelsea faz jogo burocrático e só empata com o Brighton

Chelsea e Brighton se enfrentaram na tarde desta terça-feira e fizeram jogo burocrático, em Stamford Bridge. O duelo teve mais emoções do lado de fora do campo com a onda de protestos da torcida azul, nos arredores do estádio. Aparentemente, o manifesto dos torcedores teve resultado e o clube não deve mais participar da competição. Na disputa no gramado, os dois times fizeram uma partida de poucas emoções que terminou sem gols.

Com esse resultado, os Blues chegam aos 55 pontos e entram no G4 da Premier League. No próximo sábado, acontece o derby de Londres, que é um confronto direto para a luta pela vaga na UEFA Champions League. Os Leões vão ao London Stadium para enfrentar o West Ham, que é o atual quinto colocado.

Primeiro tempo burocrático

O Chelsea entrava em campo precisando da vitória para entrar e ficar mais confortável entre os quatro primeiros. Era um duelo contra um time com a defesa sólida e uma proposta ofensiva semelhante a de Thomas Tuchel. Sendo assim, os Blues tiveram dificuldades em criar desde o apito inicial.

Tuchel decidiu dar um pouco de descanso para alguns de seus principais jogadores e mesclou o time. Mount atuou como volante ao lado de Jorginho e Azpilicueta ficou no banco o tempo todo, Ziyech e Pulisic tentavam municiar Kai Havertz no comando de ataque.

A equipe teve mais posse de bola durante todo o primeiro tempo, mas esbarrou no problema que tem encontrado desde que o alemão começou a comandar a equipe: dificuldade de criação. Apesar dos 63% de controle da bola, foram apenas três finalizações, uma a menos que o adversário. O Brighton pouco criou também na primeira etapa e conseguiu fechar bem os espaços e Kepa, novidade no gol, não teve trabalho.

Segundo tempo melhor para o Brighton

No entanto, os 45 minutos finais indicavam boas emoções pelas motivações dos times em conquistar o resultado que precisavam. Os Seagulls busca se distanciar da briga contra o rebaixamento e qualquer ponto somado é importante para o objetivo.

O Chelsea, por outro lado, buscava mais o gol, mas, além da dificuldade de criar, ainda esbarrava em um bom sistema defensivo. Sem dar muitos espaços para os donos da casa, o Brighton começou a botar as asas de fora e criar chances pressionando a saída de bola. Lallana e Welbeck quase mudaram a história da partida, mas esbarraram na trave ou passando bem perto dela.

As mudanças de Tuchel não surtiram efeito e não fizeram o time ficar mais ofensivo ou criativo. Giroud, no lugar de Ziyech, foi o que mais deu resultado, pois o atacante francês finalizou duas vezes e uma com um certo perigo ao gol de Sanchez.

Fora isso, os Blues não fizeram muita força para vencer e por sorte acabaram não perdendo pontos que seriam importantes na sequência da Premier League. Nem a expulsão de Ben White, nos minutos finais, mudaram o panorama e deixou o evento menos burocrático. Agora, a equipe se concentra para o importante duelo de sábado, uma vez que a situação com a Superliga Europeia parece já finalizada.

FICHA TÉCNICA

Evento: Chelsea 0x0 Brighton

Competição: Premier League – Rodada 32

Chelsea: Kepa; Christensen, Zouma, Rüdiger; James, Jorginho, Mount, Alonso (Hudson-Odoi); Ziyech (Giroud), Pulisic; Havertz (Werner) – Thomas Tuchel

Cartões: Jorginho (35′) e Zouma (36′)

Brighton: Sanchez; White, Dunk, Webster; Veltman, Bissouma, Gross, Burn; Trossard (Lallana 60′), Mac Allister (Maupay 74′); Welbeck (Moder 86′) – Graham Potter

Cartões: Ben White (73′ e 92′)

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp