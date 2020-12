Chelsea estreia quarta-feira na UEFA Women’s Champions League

O Chelsea Women entra em campo na quarta-feira (09) para o primeiro jogo válido pela UEFA Women’s Champions League. Por isso, a equipe comandada por Emma Hayes viaja até Portugal para medir forças contra o Benfica. O embate está agendado para meio-dia (horário de Brasília), no Caixa Futebol Campus, em Seixal. Por outro lado, o segundo jogo será realizado em Kingsmeadow, dia 16 de dezembro, às 16h (Brasília), em Londres.

Além disso, o jogo será transmitido pelo aplicativo 5th Stand, pelo site oficial do Chelsea e pelo canal do Chelsea no YouTube. A final da UEFA Women’s Champions League 2020/21 será sediada no estádio Gamla Ullevi, em Gotemburgo, na Suécia. O duelo decisivo está previsto para dia 16 de maio de 2021. Em conclusão, essa será a quinta participação do Chelsea na competição europeia.

Por fim, a equipe de Londres obteve um resultado positivo no compromisso mais recente do calendário. O Chelsea venceu o West Ham, por 3 a 2, em Kingsmeadow, em jogo válido pela Women’s Super League. Ou seja, já são 28 jogos sem derrotas na competição nacional para o plantel.

Os jogos (UEFA Women’s Champions League)

St. Pölten (AUT) vs Zürich (SUI)

Lanchkhuti (GEO) vs Rosengård (SWE)

Göteborg (SWE) vs Manchester City (ENG)

Sparta Praha (CZE) vs Glasgow City (SCO)

Juventus (ITA) vs Lyon (FRA, holders)

ŽFK Spartak (SRB) vs Wolfsburg (GER)

Fiorentina (ITA) vs Slavia Praha (CZE)

Benfica (POR) vs Chelsea (ENG)

Pomurje (SVN) vs Fortuna Hjørring (DEN)

WFC-2 Kharkiv (UKR) vs BIIK-Kazygurt (KAZ)

Vålerenga (NOR) vs Brøndby (DEN)

Ajax (NED) vs Bayern München (GER)

PSV Eindhoven (NED) vs Barcelona (ESP)

FC Minsk (BLR) vs LSK Kvinner (NOR)

Górnik Łęczna (POL) vs Paris Saint-Germain (FRA)

Servette (SUI) vs Atlético Madrid (ESP)

