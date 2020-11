Chelsea enfrenta Rennes no Grupo E da UEFA Champions League

Em partida válida pela UEFA Champions League, o Chelsea enfrenta o Rennes na 3ª rodada da competição europeia. O jogo será realizado na quarta-feira (4) , às 17h (horário de Brasília), em Stamford Bridge, na cidade de Londres. A partida entre Chelsea e Rennes será transmitida pelo canal Space. Além disso, o Chelsea Brasil, através do Twitter, realizará o Tempo Real do embate válido pela terceira rodada da competição.

Na entrevista coletiva de terça-feira, Frank Lampard afirmou que Christian Pulisic teve um “pequeno problema muscular” no aquecimento do jogo contra Burnley. O atleta já está realizando atividades, mas está fora do confronto diante da equipe francesa. “Foi um alívio que a lesão foi minoritária. Foi desta forma que Christian [Pulisic] tomou a decisão certa de não jogar [contra o Burnley]. Poderia ter piorado as coisas”, disse Lampard.

O embate será o reencontro entre Edouard Mendy e seu antigo clube. Por isso, o técnico do Chelsea foi questionado sobre o novo titular da meta de Stamford Bridge. “Ele trabalha muito, tem sempre um sorriso no rosto e está pronto para começar [o duelo de amanhã]”, disse Lampard. Por outro lado, vale relembrar que Julien Stephan, técnico do Rennes, comentou com felicidade o reencontro entre Mendy e o clube francês.

Blues até agora

Chelsea e Sevilla lideram o Grupo E com quatro pontos em dois jogos. O time de Stamford Bridge empatou com o time espanhol em 0 a 0. Por outro lado, os Blues conseguiram a primeira vitória na competição europeia atuando contra o Krasnodar. O jogo foi realizado na Rússia e o time londrino obteve a goleada por 4 a 0, no Krasnodar Stadium. Dentro de casa, o plantel de Frank Lampard inicia a sequência de dois jogos contra o Rennes. Primeiramente, no dia quatro de novembro. Por fim, o segundo duelo está agendado par ao dia 24 no mesmo mês.

Além disso, a equipe de Stamford Bridge somou quatro clean sheets nos últimos quatro jogos disputados. Primeiramente, 0 a 0 contra o Sevilla e Manchester United. Por fim, vitórias contra o Krasnodar por 4 a 0 e 3 a 0 contra o Burnley.

O adversário

O Rennes quer se aproximar dos líderes do Grupo E. Afinal, a diferença do clube francês para Chelsea e Sevilla está em três pontos. Por isso, o Rennes pensa em pontuar dentro de Stamford Bridge e não deixar uma das equipes líderes distanciar. Haja vista que o próximo embate será novamente contra o time londrino, mas no Roazhon Park. A equipe francesa empatou na estreia contra o Krasnodar por 1 a 1. Posteriormente, o Rennes lutou, mas foi superado pelo Sevilla em 1 a 0, na Andaluzia.

Por fim, caso o Rennes consiga uma vitória em Stamford Bridge, seria o segundo triunfo consecutivo da equipe francesa no calendário 2020/21. Fato que não ocorre desde o mês de agosto: Rennes 2×1 Mônaco e Saint-Étienne 0x3 Rennes (19 e 26 de agosto).

Histórico de confrontos

As equipes nunca se enfrentaram na UEFA Champions League. Entretanto, o Chelsea já enfrentou equipes francesas em competições europeias. Por outro lado, o Rennes já mediu forças contra equipes inglesas em competições internacionais. Vamos aos registros.

Primeiramente, Chelsea enfrentou o Marseille em 2000: derrota na França por 1 a 0, gol de Pirès. Por outro lado, vitória londrina em março, com o gol de Dennis Wise. Além disso, os Blues mediram forças contra o Mônaco, na semifinal da UCL, em 2004. Vitória do time do principado por 3 a 1 na ida e empate em 2 a 2 na volta. Posteriormente, o time de Londres enfrentou o Bordeaux em 2008. No mês de setembro, triunfo londrino por 4 a 0, em Stamford Bridge. Dois meses depois, empate em 1 a 1.

Em conclusão, o Chelsea enfrentou o Marseille em 2010 (1V/1D), PSG em 2014 (1V/1D), PSG em 2015 (2E), PSG em 2016 (2D) e Lille (2V) em 2019.

Por outro lado, o histórico do time francês é mais curto. Dois jogos contra o Aston Villa, válidos pela UEFA Intertoto Cup. Primeiramente, a vitória francesa por 2 a 1. Por fim, a vitória do time de Birmingham por 1 a 0. Além disso, dois anos atrás, o Rennes enfrentou o Arsenal nas oitavas de final da UEFA Europa League. Triunfo por 3 a 1 em Rennes e derrota, no Emirates Stadium, por 3 a 0.

Último jogo (Campeonatos nacionais)

O Chelsea venceu o Burnley, por 3 a 0, na Premier League. A equipe londrina está na 7ª colocação do Campeonato Inglês, quatro pontos atrás do líder Liverpool. O time de Londres somou 12 pontos em sete jogos. Foram três vitórias, três empates e uma derrota para o Chelsea. 16 gols marcados e nove gols sofridos. Ou seja, um saldo positivo de nove gols. Sobre a vitória contra o Burnley, os gols do Chelsea foram marcados por Hakim Ziyech, Kurt Zouma e Timo Werner.

Por outro lado, o Stade Rennais colocou fim ao jejum de quatro jogos sem vitórias após o triunfo contra o Brest, por 2 a 1, na Ligue 1. Anteriormente, o time de Julien Stephan tinha empatado em 1 a 1 contra o Dijon e Krasnodar. Por fim, a equipe francesa sofreu reveses diante do Angers e Sevilla. Na vitória contra o Brest, os gols do Rennes foram marcados por Damien Da Silva e Nayet Aguerd.

Prováveis escalações

O site da UEFA divulgou as prováveis escalações das duas equipes. Primeiramente, o time da casa que deve entrar em campo com a seguinte formação. Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Zouma, Chilwell; Mount, Kanté, Havertz; Hudson-Odoi, Werner, Ziyech. O técnico do Chelsea é Frank Lampard. Além disso, o portal da organização europeia aponta o desfalque de Billy Gilmour para a equipe de Londres e Kepa como dúvida para a partida.

Por outro lado, Julien Stephan deve entrar em campo com a seguinte formação inicial. Gomis; Traoré, Da Silva, Aguerd, Dalbert; Bourigeaud, Nzonzi, Lea Siliki; Doku, Guirassy, Terrier. Além disso, o portal da organização europeia aponta quatro desfalques para o time francês. Maouassa (tornozelo), Camavinga (coxa), Tait (doente), Rugani (coxa).

Informações da partida

Data: 4 de novembro de 2020

Horário: 17h (horário de Brasília). Transmissão do canal Space.

Competição: 3ª rodada da UEFA Champions League 2020/21

Local: Stamford Bridge, em Londres.

Árbitro: Felix Zwayer (Alemanha)

Assistentes: Thorsten Schiffner e Marco Achmüller (Alemanha)

Quarto árbitro: Tobias Stieler (Alemanha)

VAR: Sascha Stegemann (Alemanha)

Assistente VAR: Bibiana Steinhaus (Alemanha)

—

Além disso, o Chelsea Brasil está muito próximo de ser reconhecido novamente como Torcida Oficial dos Blues. Por isso, clique no banner abaixo e nos ajude.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp