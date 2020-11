Chelsea enfrenta Rennes na UEFA Champions League

Em jogo válido pela UEFA Champions League, o Chelsea enfrenta o Rennes, fora de casa, pela 4ª rodada da competição internacional. O jogo está agendado para terça-feira (24), às 14h55 (horário de Brasília), no estádio Roazhon Park (Route de Lorient), em Rennes. A partida será transmitida pelo canal TNT. Além disso, o Chelsea Brasil, através do Twitter, realizará o Tempo Real do embate.

No último duelo da equipe de Londres, os comandados de Frank Lampard venceram o embate contra o Newcastle, por 2 a 0, em St. James Park. Essa foi a quinta partida consecutiva do Chelsea com vitórias em ambos os campeonatos – Premier League e UEFA Champions League. Por outro lado, o Rennes busca a reabilitação após o revés em casa, contra o Bordeaux, por 1 a 0, em jogo válido pela Ligue 1.

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (23), Frank Lampard confirmou as presenças de Thiago Silva e Kai Havertz no próximo duelo contra o Rennes. “Kai e Thiago vão viajar e estão aptos para serem selecionados. Christian Pulisic fica em Londres e não viaja. Entretanto, a boa notícia é que ele fará trabalhos físicos e, com esperança, ele estará disponível para o duelo do final de semana [contra o Tottenham]”, disse o técnico do Chelsea.

O Chelsea até agora

A equipe de Londres é líder do Grupo E da UEFA Champions League 2020/21. O Chelsea somou sete pontos após três jogos. Foram duas vitórias (Krasnodar e Rennes) e um empate (Sevilla) na competição europeia. Além disso, o plantel de Frank Lampard tem a mesma pontuação que o Sevilla e seis pontos a mais que Krasnodar e Rennes na Liga dos Campeões da Europa. Por outro lado, no Campeonato Inglês, a equipe londrina tem 18 pontos em nove jogos. Ao todo, cinco vitórias, três empates e uma derrota do Chelsea na Premier League.

“Eu estou satisfeito e o mais importante é ter equilíbrio. Nós temos que ter esse sentimento positivo, mas ter atitude é muito melhor. Conquistar seis vitórias consecutivas seria bom, mas não podemos desprezar um empate. Rennes é um bom time e nós temos que manter nossa boa sequência”, afirmou Frank Lampard, ao site da UEFA, sobre a sequência de vitórias e o time rival.

O adversário

O Rennes está na última colocação do Grupo E da UEFA Champions League 2020/21. A equipe do Roazhon Park tem um ponto após a realização de três jogos. Um empate contra o Krasnodar e duas derrotas, diante do Sevilla e do Chelsea, na competição internacional. Além disso, o último jogo do Rennes, na Liga dos Campeões, foi justamente contra o Chelsea, na derrota por 3 a 0. Desde então, o time não venceu mais no atual calendário. Duas derrotas consecutivas, contra Paris Saint-Germain e Bordeaux, no campeonato nacional.

“Claro que não estamos satisfeitos com os últimos resultados. Nós jogamos muito mal contra o Bordeaux, no final de semana. Entretanto, nós iremos melhorar, estamos desesperados para encontrar a solução dos nossos problemas. Se não acontecer amanhã, tudo bem. Chelsea é o segundo* [colocado] na Premier League e investiu muito dinheiro na janela de transferências. É um clube fantástico”, disse Julien Stephan, na entrevista pré-jogo da UEFA.

*Terceiro

Último jogo

Chelsea (4-3-3): Mendy; James, Thiago Silva (Rudiger 68), Zouma, Chilwell (Emerson 63); Kante (Kovacic 63), Jorginho (c), Mount; Ziyech (Hudson-Odoi 75), Abraham (Giroud 63), Werner

Reservas não utilizados:: Caballero, Ziger, Christensen, Tomori, Azpilicueta, Alonso

Gols: Werner pen 10, pen 41, Abraham 50

Cartão amarelo: Kante 26, Ziyech 32, Jorginho 65, Kovacic 79

Rennes (4-3-3): Gomis; Traore, Da Silva (c), Aguerd, Dalbert; Bourigeaud, Nzonzi (Grenier 62), Lea Siliki (Truffert – intervalo); Gboho (Del Castillo 62), Guirassy (Hunou 76), Terrier (Doku 62)

Reservas não utilizados: Salin, Bonet, Nyamsi, Assignon, Rutter, Omari, Ugochukwu

Cartões amarelos: Dalbert 9, 40, Del Castillo 89

Cartão vermelho: Dalbert 40

Essa é a terceira participação consecutiva do Rennes em competições europeias. Além disso, a equipe do técnico Julien Stephan alcançou a fase oitavas de final da Europa League na temporada 2018/19.

O time do Roazhon Park é a 11ª equipe na história da UEFA Champions League na fase de grupos da competição europeia. Além disso, um clube francês não debutava nesta fase desde a temporada 2012/13. Na oportunidade, o Montpellier disputou a fase de grupos pela primeira vez.

Por fim, o Rennes venceu os dois jogos em casa contra times ingleses. Venceu o Arsenal por 3 a 1 no primeiro jogo das oitavas de final da Europa League em 2018/19. Por outro lado, o time francês foi derrotado, em Londres, por 3 a 0. Por fim, o triunfo em casa, por 2 a 1, contra o Aston Villa no primeiro jogo da UEFA Intertoto Cup. Por outro lado, o revés por 1 a 0, no jogo da volta, no Villa Park.

Por outro lado, o Chelsea venceu quatro dos 10 encontros contra times franceses. (dois empates e quatro derrotas). Contabilizando jogos como mandante e visitante.

Assim sendo, o Chelsea venceu a fase de grupos da Champions League em 11 ocasiões. Entretanto, o Chelsea ficou na segunda colocação nas últimas duas participações da competição europeia.

Em conclusão, o campeão da Champions League em 2012 se classificou para a fase oitavas de final da UCL em 14 ocasiões.

Prováveis escalações

Segundo o preview do WhoScored, o Rennes deve atuar com a seguinte formação. Gomis; Traoré, Damien Da Silva, Aguerd e Truffert; Bourigeaud, N’Zonzi e Camavinga; Terrier, Guirassy e Doku. Essa é a possível escalação do técnico Julien Stephan. Por outro lado, a equipe de Londres deve entrar em campo com Mendy; James, Zouma, Thiago Silva e Chilwell; Kanté, Kovacic e Mount; Ziyech, Abraham e Werner. O técnico do clube de Londres é Frank Lampard.

Informações da partida

Data: 24 de novembro de 2020

Horário: 14h55 (horário de Brasília). Transmissão do canal TNT.

Competição: 4ª rodada da UEFA Champions League 2020/21

Local: Roazhon Park (Route de Lorient), em Rennes;

Árbitro: Björn Kuipers (Holanda)

Assistentes: Sander van Roekel, Erwin Zeinstra (Holanda)

Quarto árbitro: Serdar Gözübüyük (Holanda)

VAR: Pol van Boekel (Holanda)

Assistente VAR: Dennis Higler (Holanda)

Além disso, o Chelsea Brasil está muito próximo de ser reconhecido novamente como Torcida Oficial dos Blues.

