Buscando virar a chave, Chelsea enfrenta Porto pela Champions League

Sem tempo para lamber as feridas da goleada de sábado, o Chelsea tem compromisso importantíssimo nesta quarta-feira. Abrindo a disputa das quartas de final da UEFA Champions League, os Blues enfrentam o Porto, em Sevilla.

Se vencer, os Blues podem ter um respiro depois da forte derrota para o West Brom. O resultado do último sábado reverberou no elenco e gerou atrito no treino de domingo entre Rüdiger e Kepa. Porém, o Thomas Tuchel tem a boa notícia de que terá elenco praticamente completo para amanhã. Kanté, Abraham e até Pulisic, que saiu lesionado no sábado, deve integrar o grupo.

O duelo de volta contra os portugueses será já na terça-feira da semana que vem e definirá quem avança às semifinais da competição.

Chelsea vs Porto na história

Os dois times já se enfrentaram oito vezes, todas pela competição continental e os ingleses têm vantagem. São cinco vitórias londrinas, duas portistas e mais um empate. Nas duas únicas vezes em que os dragões venceram foram em solo português. E a curiosidade fica no fato do placar ter sido o mesmo nas duas ocasiões: 2-1.

Por outro lado, o Chelsea costuma ter melhor sorte quando enfrenta os atuais campeões portugueses. Nos últimos cinco duelos, foram quatro triunfos para os azuis de Londres. A coincidência aqui fica para o fato de que no primeiro e no último jogo entre eles, os Blues venceram e tinham o mesmo técnico: José Mourinho.

Desta vez, o Porto será o mandante da partida, mas a bola vai rolar no Ramon Sanchez Pizjuán, em Sevilla, por causa do protocolo de segurança da Covid-19.

O Adversário

O Porto é o segundo colocado no Campeonato Português, oito pontos atrás do Sporting. Atuais campeões, os dragões correm atrás para tirar a diferença na tabela. Os dois times não enfrentam mais pela competição, mas ambos ainda têm confrontos contra o Benfica, que é o terceiro.

Os Dragões tem o melhor ataque da competição, com 53 gols marcados e são o segundo time que mais fica com a bola. Um detalhe curioso é que o time de Sérgio Conceição teve 13 pênaltis a favor, quase o dobro do que o Santa Clara que é o segundo nesse quesito.

Conceição arma seu time em um 4-4-2 clássico, tendo dois jogadores abertos de muita velocidade: Jesús Corona e o brasileiro Otávio. Sergio Oliveira e Mateus Uribe ditam o ritmo da equipe e iniciam as jogadas de ataque, mas o primeiro está suspenso para amanhã, deve jogar Marko Grujic. Contra um adversário que tem mais controle da bola, espera-se que eles joguem com as duas linhas de quatro próximas e abusem da transição com os dois ponteiros.

Contra o Benfica, em janeiro, os Dragões tiveram 34% de posse e sofreram mais pressão dos Encarnados. Os comandados de Jorge Jesus são quem mais dominam a bola no torneio.

FICHA TÉCNICA

Evento: Porto vs Chelsea

Competição: UEFA Champions League – Quartas de final (Ida)

Local: Ramón Sanchez Pizjuán – Sevilla/ESP

Data: 07/04/2021

Horário: 17h00 (Brasília)

Transmissão: TNT

Arbitragem: Slavko Vincic

Provável Porto: Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe, Sanusi; Jesús Corona, Uribe, Grujic, Otávio; Luis Díaz e Marega – Sergio Conceição

Provável Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger; James, Jorginho, Kovacic, Chilwell; Mount, Werner e Havertz – Thomas Tuchel

