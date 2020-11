Chelsea enfrenta Newcastle United na Premier League

Em jogo válido pela Premier League, Newcastle e Chelsea se enfrentam no sábado (21), às 9h30 (horário de Brasília), no St. James Park. O duelo será transmitido pelo canal ESPN Brasil. Além disso, o Chelsea Brasil, através do Twitter, realizará o Tempo Real do embate.

Quatro pontos separam as equipes na tabela de classificação da Premier League. Primeiramente, o Chelsea, quinto colocado da competição nacional, e dono de uma sequência de quatro vitórias consecutivas no calendário 2020/21. Por outro lado, o Newcastle deseja iniciar uma sequência de resultados positivos. Afinal, os Magpies somaram quatro pontos nos últimos três jogos: uma vitória, um empate e uma derrota.

Frank Lampard concedeu entrevista na quinta-feira sobre o duelo contra o Newcastle. “Nós treinamos com quatro jogadores nas últimas duas semanas. A maioria do plantel estava viajando e eles estão retornando. Amanhã eles viajam para Newcastle. […] Ou seja, certamente não é o melhor modo de se preparar para um jogo de Premier League”, apontou o técnico do Chelsea.

Além disso, Lampard relatou suas incertezas e o desfalque de Christian Pulisic, para o duelo frente ao Newcastle. “[Christian] Pulisic não está pronto para o duelo contra o Newcastle, mas ele está voltando aos treinamentos gradativamente. Foi uma lesão problemática, estamos sendo cuidadosos. Por outro lado, Kai Havertz está de volta, ele retornou aos treinamentos e Thiago Silva chegou tem pouquíssimo tempo. Ou seja, provavelmente, ele não está apto para o jogo contra o Newcastle”, iniciou Frank Lampard.

Os Blues até aqui

O Chelsea tem 15 pontos após oito jogos na Premier League. O time de Londres tem quatro vitórias, três empates e uma derrota na competição nacional. Além disso, o Chelsea tem o melhor ataque da Premier League com 20 gols marcados. Por outro lado, 10 gols foram sofridos pela equipe de Frank Lampard. Atualmente, o time de Stamford Bridge está na quinta colocação e três pontos a menos que o líder Leicester City. Por isso, a equipe de Londres quer adentrar ao grupo de classificação da UEFA Champions League.

O adversário

O Newcastle é o 13º colocado no Campeonato Inglês. Os Magpies venceram três partidas, empataram dois jogos e perderam três duelos. 10 gols foram marcados pela equipe comandada por Steve Bruce. Entretanto, o Newcastle sofreu 13 gols na competição nacional. Além disso, o time do St. James Park vive um período de oscilação na Premier League. Nos últimos quatro duelos, o Newcastle perdeu em casa, por 4 a 1, para o Manchester United. Posteriormente, um empate contra o Wolverhampton e a vitória contra o Everton. Por fim, novo revés diante do Southampton, por 2 a 0.

Histórico de Confrontos (Premier League)

Segundo o head-to-head da Premier League, as equipes se enfrentaram 50 vezes e o Chelsea leva a melhor nos registros dos embates. 25 vitórias para o time de Londres, 13 vitórias para o Newcastle e 12 empates. Inclusive, das 13 vitórias computadas pelo Newcastle, 12 foram conquistadas no St. James Park. Por outro lado, o Chelsea somou sete vitórias fora de casa dentre os 25 triunfos dos registros de jogos.

Newcastle United 1 Chelsea 0

Premier League, St James’ Park, 18.01.2020

Newcastle (5-4-1) Dubravka; Krafth (S Longstaff 70), Fernandez, Lascelles (c), Clark, Willems (Ritchie 12); Almiron, Hayden, Shelvey (M Longstaff 84), Saint-Maximin; Joelinton

Reservas: Darlow, Schar, Lejeune, Atsu

Cartão amarelo: Hayden 55

Gol: Hayden 90+4

Técnico: Steve Bruce

Chelsea (4-3-3) Arrizabalaga; James (Emerson 75), Christensen, Rudiger, Azpilicueta (c); Kante, Jorginho, Mount (Barkley 67); Hudson-Odoi, Abraham (Batshuayi 79), Willian

Reservas: Caballero, Zouma, Kovacic, Pedro

Machucados; Loftus-Cheek, Pulisic, Alonso

Cartão amarelo: Emerson 83

Técnico: Frank Lampard

Árbitro: Chris Kavanagh

Público: 52,217

Curiosidades

A equipe de Londres tem o melhor ataque da competição com 20 gols. Por outro lado, Tottenham e Aston Villa marcaram 19 vezes. Por fim, Leicester e Liverpool também apresentam marcas próximas com 18 gols.

Se o Chelsea não for derrotado contra o Newcastle, o clube de Londres amplia sua sequência de jogos invictos para nove duelos desde a eliminação nos pênaltis para o Tottenham (na Carabao Cup). Além disso, a única derrota no tempo regulamentar do time da Fulham Road, e na atual temporada (13 jogos), foi contra o Liverpool por 2 a 0.

Por isso, desde o duelo contra o Liverpool, o Chelsea soma três vitórias e três empates em seis jogos da Premier League. Apenas o Tottenham apresenta uma sequência mais longa e vitoriosa – sete jogos sem perder. Por fim, o plantel londrino marcou pelo menos três vezes em cinco dos seis jogos mencionados.

Se não sofrer gols, os Blues asseguram o terceiro jogo seguido, fora de casa, com clean sheet. Feito não ocorrido com o time de Londres desde setembro/outubro de 2018.

Além disso, o time de Londres pode alcançar a marca de cinco jogos invictos, atuando fora de casa, se não for derrotado contra o Newcastle. Essa situação aconteceu na temporada 2018/19, também cinco jogos consecutivos.

Prováveis escalações

Segundo o preview do WhoScored, o Newcastle deve entrar em campo com a seguinte formação. Darlow; Schär, Lascelles e Fernández; Murphy, Hendrick, Hayden, Longstaff e Lewis; Wilson e Saint-Maximin. O técnico do Newcastle United é Steve Bruce. Por outro lado, o Chelsea deve entraram em campo com a seguinte disposição tática. Mendy; James, Zouma, Rüdiger e Chilwell; Kovacic, Kanté e Mount; Ziyech, Abraham e Werner. O técnico do Chelsea é Frank Lampard.

Fique de Olho

O texto mencionou anteriormente que o Newcastle tem 10 gols na competição. Seis gols da equipe foram marcados por Callum Wilson, que chegou nesta temporada aos Magpies. Além disso, os seis gols em oito aparições pelo Newcastle é uma marca muito significativa para o atleta. Na temporada passada, Wilson somou oito gols em 35 jogos. Anteriormente, em 2018/19, o atleta teve a sua melhor marca na Premier League – 14 gols em 30 jogos com o Bournemouth. Com 28 anos, Callum Wilson tem 134 jogos na competição nacional, 47 gols e 13 assistências na Premier League.

Informações da partida

Data: 21 de novembro de 2020

Horário: 9h30 (horário de Brasília). Transmissão do canal ESPN Brasil.

Competição: 9ª rodada da Premier League 2020/21

Local: Stamford Bridge, em Londres;

Árbitro: Craig Pawson

Assistentes: Ian Hussin, Harry Lennard

Quarto árbitro: Robert Jones

VAR: Simon Hooper.

Assistente VAR: Scott Ledger.

—

Além disso, o Chelsea Brasil está muito próximo de ser reconhecido novamente como Torcida Oficial dos Blues. Por isso, clique no banner abaixo e nos ajude.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp