Chelsea enfrenta Liverpool na segunda rodada da Premier League

Estreando em Stamford Bridge, o Chelsea recebe o Liverpool, no domingo (20), em jogo válido pela 2ª rodada da Premier League. O time comandado pelo técnico Frank Lampard busca a segunda vitória na competição nacional. Em outras plavaras, o duelo contra o Liverpool promove duas equipes que somaram três pontos na rodada inaugural do Campeonato Inglês.

O embate protagonizado por equipes do Top-4 na temporada passada terá bola rolando a partir de 12h30 (horário de Brasília). O jogo entre Chelsea e Liverpool será transmitido pelo canal ESPN. Além disso, o Chelsea Brasil, através do Twitter, realizará o Tempo Real do embate.

O Chelsea Brasil fará uma live durante o jogo entre Chelsea e Liverpool para reagir ao embate. Lucas Sanches, Vinícius Paráboa e Tiago Santos estão escalados para trazer informação e entretenimento no segundo duelo do Chelsea na Premier League. A transmissão começa às 12h20, dez minutos antes da bola rolar, no Youtube do Chelsea Brasil.

Blues até agora

Um jogo e uma vitória. A equipe londrina venceu o Brighton na rodada inaugural do Campeonato Inglês. O jogo foi realizado no Amex Stadium, em Brighton, com placar final de 3 a 1. Os gols foram marcados por Jorginho (penalidade máxima), Reece James e Kurt Zouma. Ou seja, um gol e uma assistência para Reece James e um gol e uma assistência para Jorginho na estreia do Chelsea. Além disso, o lateral-direito do Chelsea foi o destaque individual na primeira rodada, segundo a Sky Sports.

O adversário

Um jogo e uma vitória. Em contrapartida, o Liverpool recebeu o Leeds, em duelo de campeões ingleses na temporada passada. Na primeira rodada, o jogo foi realizado em Anfield e com placar final de 4 a 3 para os Reds. O duelo foi marcado por gols de ex-atletas do Chelsea. Mohamed Salah, que será destacado no Fique de Olho, fez três gols na estreia da Premier League 2020/21. Por outro lado, Patrick Bamford descontou para o Leeds United, mas não evitou o revés do time de Marcelo Bielsa no primeiro compromisso.

Histórico de confrontos (Premier League)

56 jogos entre as equipes. 20 vitórias do Chelsea, 22 vitórias do Liverpool e 14 empates. 69 gols marcados pelo Chelsea, por outro lado, 71 tentos do Liverpool. O time londrino conseguiu 16 clean sheets em 56 partidas e tem número maior que o adversário. Afinal, os registros do Liverpool apontam 14 jogos sem sofrer gols em confrontos na PL.

Sobre cartões e advertências, o Liverpool foi mais disciplinado nos 56 embates. O Chelsea recebeu 108 cartões amarelos e seis cartões vermelhos. Por fim, o Liverpool foi advertido com 95 cartões amarelos e três vermelhos.

Último jogo

Chelsea 1 Liverpool 2

Premier League, Stamford Bridge, 22.09.19

Chelsea (4-3-3) Arrizabalaga; Azpilicueta (c), Christensen (Zouma 42), Tomori, Emerson (Alonso 15); Kante, Jorginho, Kovacic; Willian, Abraham (Batshuayi 76), Mount

Substituições não realizadas: Caballero, Barkley, Pedro, Pulisic

Técnico Frank Lampard

Cartões amarelos: Tomori 20, Kovacic 84, Alonso 90+4

Gol: Kante 71

Liverpool (4-3-3) Adrian; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson (c) (Lallana 84), Fabinho, Wijnaldum; Salah (Gomez 90+2), Firmino, Mane (Milner 71)

Substituições não realizadas: Kelleher, Oxlade-Chamberlain, Shaqiri, Brewster

Técnico: Jurgen Klopp

Cartões amarelos: Alexander-Arnold 56, Fabinho 78, Milner 86

Gols: Alexander-Arnold 14, Firmino 30

Árbitro: Michael Oliver. Ou seja, o árbitro VAR do duelo de 2020.

Público: 40,638

Prováveis escalações

Primeiramente, a equipe mandante. O Chelsea deve entrar em campo com a seguinte formação, segundo o The Guardian. Kepa Arrizabalaga; Reece James, Andreas Christensen, Kurt Zouma e Azpilicueta; Kai Havertz, N’Golo Kanté, Mateo Kovacic, Ross Barkley e Mason Mount; Timo Werner. O técnico do Chelsea é Frank Lampard.

O Chelsea não terá Ben Chilwell, Hakim Ziyech, Christian Pulisic e Thiago Silva no duelo contra o Liverpool. A confirmação foi divulgada pelo próprio técnico do time londrino. Por outro lado, Timo Werner está apto para a estreia em Stamford Bridge.

Além disso, veja a possível formação do time de Anfield para o confronto de domingo. O Liverpool só terá o desfalque de Oxlade-Chamberlain. Portanto, os Reds devem atuar com uma formação tradicional. Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk e Robertson; Fabinho, Henderson e Wijnaldum; Salah, Firmino e Mané. O técnico do Liverpool é Jurgen Klopp.

Fique de olho

Mohamed Salah iniciou a Premier League 2020/21 com um hat-trick. Consequentemente, o Liverpool assegurou a primeira vitória na competição após o triunfo por 4 a 3 contra o Leeds, do técnico Marcelo Bielsa. Na Premier League, o egípcio fez 32 gols em 36 jogos na temporada 2017/18, 22 gols em 38 jogos em 2018/19 e 19 gols em 34 jogos na temporada 2019/20. Ou seja, o ex-jogador do Chelsea acumula 122 partidas no Campeonato Inglês, 78 gols, 29 assistências, 89 vitórias e 12 derrotas.

Além disso, Salah foi Golden Boot em duas oportunidades da Premier League, Jogador da Temporada em 2017/18, campeão da competição na temporada passada. Por fim, Salah foi escolhido o Jogador do Mês em três oportunidades – novembro de 2017, fevereiro e março de 2018.

Curiosidades

Chelsea e Liverpool somaram a maior quantidade de vitórias em casa em uma edição da Premier League. Entretanto, essa estatística é compartilhada com Manchester United e Manchester City. 18 jogos vitoriosos como mandante em uma única temporada. O Chelsea de 2005/06, o Manchester United de 2010/11, o City de 2011/12 e 2018/19 e o Liverpool da temporada passada conseguiram tal feito.

Entretanto, Chelsea venceu um dos últimos 11 duelos contra o Liverpool na Premier League. Foram cinco vitórias do Liverpool e cinco empates. Por outro lado, a vitória londrina ocorreu em Maio de 2018, graças ao gol de Olivier Giroud.

Além disso, a próxima atuação de Jorginho será a 100ª partida do ítalo-brasileiro com a camisa do Chelsea em todas as competições. Ou seja, na partida 99 – contra o Brighton – ele foi autor de um dos gols do embate.

Com a vitória frente ao Brighton, o Chelsea é o terceiro clube que alcança a marca de 2000 pontos na Premier League. Primeiramente, o Manchester United (2234) e, posteriormente, Arsenal (2014) integram do “Clube dos 2000”.

Além disso, a vitória contra o Brighton foi a 600ª vitória do clube na Era Roman Abramovich. Por outro lado, foi a vitória 400 na Premier League desde 2003.

A maior vitória do Chelsea: Chelsea 6-1 Liverpool – 1937/38 – Division One

Por outro lado, a maior vitória do Liverpool: Liverpool 6-0 Chelsea – 1934/35 – Division One

O Liverpool visitará Stamford Bridge na Premier League, em setembro, pelo terceiro ano consecutivo.

O Chelsea Brasil publicou uma matéria sobre algumas estatísticas do confronto entre Chelsea e Liverpool. Confira.

Informações da partida

Data: 20 de setembro de 2020

Horário: 12h30 (Horário de Brasília)

Competição: 2ª rodada da Premier League 2020/21

Local: Stamford Bridge – Londres, Inglaterra

Árbitro: Paul Tierney

Assistentes: Daniel Cook, Constantine Hatzidakis

Quarto árbitro: Stuart Attwell.

VAR: Michael Oliver.

Assistente VAR: Sian Massey-Ellis

