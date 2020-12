Chelsea enfrenta Krasnodar na 6ª rodada da Champions League

Em jogo válido pela UEFA Champions League, Chelsea e Krasnodar se enfrentam na terça-feira (8), às 17h (horário de Brasília), em Stamford Bridge. O jogo da 6ª rodada da competição europeia será transmitido pelo canal Space. Além disso, o Chelsea Brasil, através do Twitter, realizará o Tempo Real do embate na competição europeia. Ambas as equipes conseguiram resultados positivos nas competições nacionais. Primeiramente, o Chelsea venceu o Leeds United por 3 a 1, e continua a perseguição aos líderes Tottenham e Liverpool. Por outro lado, o Krasnodar goleou o Rotor Volgograd por 5 a 0, com dois gols do brasileiro Ari.

Na entrevista coletiva desta segunda-feira (7), Frank Lampard confirmou que Kepa Arrizabalaga e Billy Gilmour jogam contra o Krasnodar. Por outro lado, Hudson-Odoi e Hakim Ziyech estão fora por problemas musculares. Inclusive, Ziyech fará exames para saber a gravidade da situação. Veja outros trechos da entrevita de Lampard.

Entrevista coletiva de Lampard

“Tivemos um ótimo período de clean sheets e sabíamos que era um algo a mais. Contra o Leeds, nós começamos brilhantemente, mas sofremos o gol. Entretanto, nós não mudamos o nosso planejamento [e vencemos] isso é a confiança no que estamos fazendo”.

Os Blues até aqui

[Contra o Krasnodar, Lampard quer…] “Ganhar mais ritmo de jogo [para alguns atletas] e sem lesões. Eu quero ver a atitude certa”. [Sobre Timo Werner] Não tenho preocupações com Timo. Ele já proporciona um grande impacto para o nosso time. Ele tem criado diversas chances e ele será um grande jogador por esse clube. Eu não acho que Espanha x Alemanha tenha tido um impacto no jogo dele. [Atualmente] É apenas um momento pequeno”.

O Chelsea é o primeiro colocado do Grupo E da UEFA Champions League 2020/21. A equipe de Londres acumula quatro vitórias e um empate nos cinco jogos realizados. Ou seja, 13 pontos somados, 13 gols marcados e um gol sofrido, saldo positivo de 12 gols em cinco jogos. Por outro lado, na Premier League, o Chelsea tem 22 pontos em 11 jogos. AO todo, seis vitórias, quatro empates e uma derrota na competição nacional. Por fim, 25 gols marcados e 11 gols sofridos no Campeonato Inglês.

O adversário

O Krasnodar é o terceiro colocado do Grupo E da UEFA Champions League 2020/21. A equipe russa acumula quatro pontois em cinco jogos. Portanto, uma vitória, um empate e três derrotas na chave. Cinco gols foram marcados pelo Krasnodar e 10 gols foram feitos na equipe de Murad Musayev. Ou seja, saldo negativo de cinco gols. Por outro lado, o Krasnodar é dono da oitava colocação na Premier League russa. Em suma, 24 pontos em 17 jogos. Sete vitórias, três empates e sete derrotas. 29 gols marcados e 19 gols sofridos.

Último jogo entre as equipes

Krasnodar 0-4 Chelsea

2ª rodada da UEFA Champions League 2020/21

Data: 27 de outubro de 2020

Krasnodar: Safonov; Smolnikov, Kaio Pantaleão, Martynovich (cap.) e Chernov; Vilhena, Utkin (Suleymanov 73) e Gazinsky; Olsson (Spertsyan 81), Christian Ramírez e Berg (Sabua 86).

Reservas: Gorodov, Sinitisin, Kutovoi, Litvinov

Técnico: Murad Musaev

Cartões amarelos: Martynovich

Chelsea: Mendy; Azpilicueta (cap.), Rudiger, Zouma e Chilwell (Emerson 80); Jorginho (Mount 70) e Kovacic (Kanté 70); Ziyech (Abraham 80), Havertz e Hudson-Odoi (Pulisic 70); Werner.

Reservas: Caballero, Ziger, Christensen, Tomori, Giroud, James.

Técnico: Frank Lampard

Gols: Callum Hudson-Odoi (37), Timo Werner (76), Hakim Ziyech (80) e Christian Pulisic (90)

Curiosidades

Primeiramente, o Chelsea venceu quatro jogos consecutivos na atual temporada da fase de grupos da UEFA Champions League. É a quarta ocasião que o time de Londres obtém essa sequência. Por outro lado, em 2010/11, o Chelsea conseguiu a sequência de cinco jogos vitoriosos na fase de grupos.

Segundo o site da UEFA, o Chelsea venceu apenas dois dos últimos sete jogos europeus em Stamford Bridge. (Duas vitórias, três empates e duas derrotas).

Em todos os confrontos, o Chelsea marcou 18 gols contra equipes russas. Por outro lado, o time azul de Londres sofreu apenas cinco gols contra os selecionados da Rússia. Além disso, o Chelsea venceu seis dos últimos sete jogos contra equipes russas. A única adversidade foi a derrota por 3 a 2 contra o Rubin Kazan, na temporada 2012;13, no segundo jogo da fase quartas de final da Europa League.

Por outro lado, o Krasnodar é o sétimo clube russo que se classifica para a fase de grupos da UEFA Champions League. Além disso, é o primeiro clube estreante desde o Rostov, na temporada 2016/17.

O clube russo venceu dois dos últimos cinco jogos fora de casa em competições europeias.

Por fim, Remy Cabella e Olivier Giroud foram atletas do Montpellier em 2011/12, quando a equipe venceu a Ligue 1. Além disso, os atletas atuaram juntos na seleção a França, em 2014.

Fique de Olho

O destaque de hoje vai para o atacante Ari. No duelo mais recente do calendário, o brasileiro marcou dois gols na vitória por 5 a 0 contra o Rotor Volgograd. O primeiro gol aos 14 minutos e o segundo, convertendo penalidade máxima, aos 41 minutos da etapa inicial. Segundo o Transfermarkt, Ari está no clube russo desde 2013 e o seu contrato está vigente até 2021 com o Krasnodar.

Além disso, Ari soma 164 jogos com os Touros. 54 gols e 37 assistências em mais de 10 mil minutos de jogo (10.957). Por fim, Ari atuou em outras equipes da Rússia, como o Lokomotiv Moscou e o Spartak Moscou. Em conclusão, o brasileiro atuou no AZ Alkmaar, da Holanda.

Prováveis escalações

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Tomori, Rüdiger, Emerson; Kovačić, Jorginho, Gilmour; Havertz, Abraham, Pulišić

Krasnodar: Safonov; Smolnikov, Martynovich, Kaio, Ramírez; Kambolov, Vilhena, Wanderson, Claesson, Cabella; Berg

Informações da partida

Data: 8 de dezembro de 2020

Horário: 17h (horário de Brasília). Transmissão do canal Space

Competição: 6ª rodada da UEFA Champions League 2020/21

Local: Stamford Bridge, em Londres.

Árbitro: Pavel Královec (República Tcheca)

Assistentes: Jan Paták, Tomáš Mokrusch (República Tcheca)

Quarto árbitro: Miroslav Zelinka (República Tcheca)

VAR: Paolo Valeri (Itália)

Assistente VAR: Massimiliano Irrati (Itália)

