Fora de casa, Chelsea enfrenta Everton na Premier League

Em jogo válido pela 12ª rodada da Premier League, o Chelsea enfrenta o Everton, em Goodison Park. O jogo está agendado para sábado (12), às 17h (horário de Brasília), com transmissão do canal Fox Sports. Além disso, o Chelsea Brasil, através do Twitter, realizará o Tempo Real do embate na competição inglesa. O jogo marca o duelo entre Carlo Ancelotti e Frank Lampard. Atualmente, ambos são treinadores. Entretanto, em um passado nem tão distante, uma relação de atleta e técnico foi observada entre os dois personagens em Stamford Bridge.

Na entrevista coletiva de quinta (10), Lampard apontou que o próximo adversário (Everton) pode não estar na melhor sequência de jogos. Entretanto, a equipe de Liverpool é um time muito bom e com grandes peças do plantel e um grande técnico. Lampard relembrou que, na temporada passada, o Chelsea teve problemas no último duelo em Goodison Park e esse fato deve estar presente na memória de todos os integrantes do plantel.

Por fim, Lampard finalizou destacando a importância de estar focado no calendário lotado de compromissos da Premier League. Vale ressaltar que o calendário da UEFA Champions League fica em segundo plano neste momento, segundo o treinador. Em conclusão, Frank Lampard apontou que o Chelsea não chegará no local que deseja se baixar os padrões e níveis nas próximas semanas.

Os Blues até agora

O Chelsea é o 3º colocado na Premier League 2020/21. A equipe de Londres somou 22 pontos em 11 jogos. Seis vitórias, quatro empates e uma derrota na competição nacional. Os Blues marcaram 25 gols e sofreram 11 tentos. Ou seja, saldo positivo de 14 gols. Além disso, o Chelsea está dois pontos atrás de Tottenham e Liverpool, os primeiros colocados com 24 pontos.

O adversário

O Everton é o 9º colocado da competição inglesa. Os Toffees somaram 17 pontos em 11 jogos, cinco vitórias, dois empates e quatro derrotas. O time azul de Liverpool marcou 20 gols e sofreu 18 gols na Premier League. Por outro lado, a atual sequência do Everton não é positiva. Três vitórias e um empate nos últimos cinco duelos.

Histórico de Confrontos (Premier League)

Segundo o head-to-head da Premier League, as equipes se enfrentam em 56 jogos. 11 vitórias do Everton, 26 vitórias do Chelsea e 19 empates. Das 11 vitórias do Everton, 10 foram computadas dentro do Goodison Park. Por outro lado, dos 26 triunfos dos Blues, 10 vitórias foram obtidas em Liverpool. Primeiramente, vale relembrar que o último jogo do Chelsea contra o Everton foi a vitória por 4 a 0, em Stamford Bridge. Entretanto, o último duelo em Goodison Park…

Último jogo (em Goodison Park)

Everton 3-1 Chelsea

Premier League, Goodison Park, 07.12.2019

Everton (4-4-2) Pickford; Sidibe, Keane, Holgate, Digne (Baines 82); Walcott (Bernard 85), Schneiderlin, Sigurdsson (c), Iwobi; Richarlison (Davies 70), Calvert-Lewin

Reservas não utilizados: Stekelenberg, Tosun, Kean, Niasse

Técnico: Duncan Ferguson

Cartões amarelos: Digne 29, Richarlison 41, Calvert-Lewin 68

Gols: Richarlison 5, Calvert-Lewin 49, 84

Chelsea (4-2-3-1) Arrizabalaga; James (Batshuayi 81), Christensen, Zouma, Azpilicueta (c); Kante, Kovacic; Willian (Hudson-Odoi 70), Mount, Pulisic; Abraham

Reservas não utilizados: Caballero, Tomori, Emerson, Jorginho, Barkley

Técnico: Frank Lampard

Gol: Kovacic 52

Árbitro: Craig Pawson

Público: 39,114

Curiosidades

O Chelsea deseja somar o quarto jogo sem sofrer gols, como visitante, em jogos da Premier League. Caso isso ocorra, é a primeira vez desde dezembro de 2015 até fevereiro de 2016.

Além disso, a equipe de Londres quer somar o sexto jogo consecutivo, como visitante, sem derrotas na Premier League. Marca inferior apenas aos índices da temporada 2014/15, quando o Chelsea atingiu sete jogos sem reveses.

O time de Frank Lampard pode ampliar a sequência sem derrotas (excluindo decisão de penalidades máximas) para 18 jogos sem derrotas. Assim sendo, a última derrota foi contra o Liverpool, no dia 20 de setembro, pela Premier League.

… E mais dados

Desde o 2 a 0 contra o Liverpool, a equipe de Londres soma cinco vitórias e quatro empates em nove jogos da Premier League. Apenas o Tottenham tem uma sequência invicta maior que a do Chelsea – 10 jogos.

Everton venceu sete dos últimos 11 jogos da Premier League, em casa, contra o Chelsea. Incluindo o jogo mais recente no ano passado. Além disso, os Toffees buscam a terceira vitória consecutiva, em casa, contra o Chelsea desde a temporada 2011/12.

Por outro lado, os Blues conseguiram seis clean sheets nos últimos oito jogos de Premier League contra o Everton. Assim sendo, nas duas ocasiões que concedeu gols, o time de Londres foi derrotado. Por fim, o jogo deste final de semana será o 90º duelo competitivo entre as equipes do Goodison Park, o maior índice do Chelsea como visitante.

Em contrapartida, o Chelsea venceu mais jogos contra o Everton, em todas as competições, do que qualquer outro clube – 73 jogos. Além disso, o time londrino marcou mais gols no Everton, do que em qualquer outro clube, 290 gols.

Prováveis escalações

Segundo o WhoScored, o Everton deve entrar em campo com a seguinte formação. Pickford; Godfrey, Mina e Keane; Davies, Allan, Doucouré e Iwobi; James, Cavert-Lewin e Richarlison. Essa é a possível escalação de Carlo Ancelotti. Por outro lado, o Chelsea deve entrar em campo com a seguinte disposição tática. Mendy; James, Zouma, Thiago Silva e Chilwell; Kanté, Kovacic e Mount; Pulisic, Giroud e Werner. A possível escalação do técnico Frank Lampard.

Carlo Ancelotti no Chelsea

Carlo Ancelotti chegou ao Chelsea em 2009, após a saída de Guus Hiddink. Firmando um contrato de três anos, Ancelotti permaneceu até 2011. Entretanto, o italiano foi um dos treinadores mais bem sucedidos no comando dos Blues. Sempre com passagens por times grandes, seja como treinador ou jogador, o “Rei Carlo”, como era conhecido, treinou equipes como a Juventus, Parma, Milan e o Paris Saint-Germain. No período em que trabalhou na Inglaterra, Carlo Ancelotti conquistou o Campeonato Inglês, a Copa da Inglaterra e a Supercopa da Inglaterra. Inclusive, as conquistas da Premier League e FA Cup foram conquistadas na mesma temporada. Por fim, confira mais detalhes sobre Carlo Ancelotti, no clube de Stamford Bridge, no texto especial publicado no Chelsea Brasil.

Informações da partida

Data: 12 de dezembro de 2020

Horário: 17h (horário de Brasília). Transmissão da Fox Sports.

Competição: 12ª rodada da Premier League 2020/21

Local: Goodison Park, em Liverpool.

Árbitro: Jonathan Moss

Assistentes: Marc Perry, Dan Robathan

Quarto árbitro: Lee Mason

VAR: Andre Marriner

Assistente VAR: Andy Halliday

