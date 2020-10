Chelsea enfrenta Crystal Palace na Premier League

O Chelsea enfrenta o Crystal Palace em jogo válido pela quarta rodada da Premier League 2020/21. O duelo será realizado no sábado (03), às 8h30 (horário de Brasília), em Stamford Bridge. O embate entre times londrinos terá transmissão do canal por assinatura ESPN Brasil. Além disso, o Chelsea Brasil, através do Twitter, realizará o Tempo Real do embate.

O time de Frank Lampard busca o primeiro resultado positivo em casa na atual temporada do Campeonato Inglês. No primeiro embate, vitória do Liverpool, em Stamford Bridge, por 2 a 0. Por outro lado, o Crystal Palace fará o segundo duelo como visitante. No primeiro jogo, vitória maiúscula contra o Manchester United, no Old Trafford, por 3 a 1.

Além disso, para o jogo contra o Palace, Christian Pulisic estará de volta ao plantel londrino. Entretanto, Frank Lampard salientou que o estadunidense não iniciará o duelo, pois o tratamento pós-lesão do futebolista está em andamento. Por outro lado, o técnico do Chelsea descartou a presença de Hakim Ziyech no embate contra o Crystal Palace. “Ziyech está se aproximando [da possibilidade de atuar], mas ainda não está pronto para o jogo”, disse Lampard.

Blues até agora

O Chelsea venceu, perdeu e empatou em uma oportunidade na Premier League. Primeiramente, a estreia com vitória frente ao Brighton, fora de casa, por 3 a 1. Posteriormente, a derrota em casa contra o Liverpool por 2 a 0. Por fim, o empate em 3 a 3 contra o West Bromwich, no The Hawthorns. A equipe de Frank Lampard busca a reabilitação dentro do seu calendário de jogos. O último compromisso do Chelsea foi a eliminação na Copa da Liga Inglesa, após revés frente ao Tottenham, nas penalidades máximas. Por isso, o clássico londrino vale três pontos e um pouco mais de calma para o Chelsea seguir trabalhando.

O adversário

Na Premier League, o Crystal Palace soma duas vitórias e uma derrota. Os triunfos contra o Southampton, por 1 a 0, e Manchester United concederam seis pontos ao time do Sul de Londres. Por outro lado, o Everton foi o responsável pelo primeiro revés das Águias – 2 a 1 no Selhurst Park. Assim como o Chelsea, o Palace também foi eliminado da Copa da Liga Inglesa. Após igualdade em 0 a 0 no tempo regulamentar, o placar de 11 a 10 nas penalidades máximas concedeu a classificação ao Bournemouth.

Histórico de confrontos (premier league)

Segundo o head-to-head da Premier League, a vantagem é do Chelsea. As equipes se enfrentaram em 22 jogos no atual modelo da competição. 16 vitórias do Chelsea, dois empates e quatro triunfos do Crystal Palace. O time de Stamford Bridge venceu oito jogos em casa e oito jogos longe de seus domínios. Por outro lado, o Palace somou dois triunfos em casa e dois jogos vitoriosos em Stamford Bridge.

Último jogo

Premier League. 7 de julho de 2020

Selhurst Park, em Londres – Crystal Palace 2×3 Chelsea.

Os gols do Palace foram marcados por Wilfried Zaha e Christian Benteke. O Chelsea converteu três gols com Olivier Giroud, Christian Pulisic e Tammy Abraham.

Crystal Palace (4-3-3): Guaita; Ward, Dann, Cahill (Sakho 9min), Van Aanholt; McArthur (McCarthy 80), Milivojevic (Meyer 89), Kouyate; Ayew (Townsend 80), Benteke, Zaha.

Reservas: Hennessey, Woods, Mitchell, Pierrick, Riedewald.

Gols: Zaha 34, Benteke 72.

Cartão amarelo: Milivojevic.

Técnico: Roy Hodgson.

Chelsea (4-3-3): Kepa; James, Zouma, Christensen, Azpilicueta; Gilmour (Jorginho 80), Barkley (Loftus-Cheek 65), Mount; Willian, Giroud (Abraham 65), Pulisic.

Reservas: Rudiger, Alonso, Rodriguez, Caballero, Hudson-Odoi, Batshuayi.

Gols: Giroud 6, Pulisic 27, Abraham 71.

Técnico: Frank Lampard

Prováveis escalações

Segundo o portal WhoScored, o Chelsea deve entrar em campo com a seguinte formação. Mendy; James, Thiago Silva, Zouma e Chilwell; Jorginho, Kanté e Havertz; Mount, Abraham e Werner. O técnico do Chelsea é Frank Lampard.

Por outro lado, o Crystal Palace, comandado pelo técnico Roy Hodgson, deve entrar em campo da seguinte forma. Guaita; Ward, Kouyaté, Sakho e Mitchell; Townsand, McCarthy, McArthur e Eze; Zaha e Ayew.

Por cláusulas contratuais, Michy Batshuayi não atuará contra o Chelsea. Inclusive, o clube londrino viveu situação similar na rodada passada. Conor Gallagher, atleta do Chelsea emprestado ao WBA, não atuou no embate da terceira rodada da Premier League.

Fique de olho

Wilfried Zaha. O costa-marfinense se envolveu em seis dos últimos 12 gols do Crystal Palace contra o Chelsea na Premier League. O futebolista somou três gols e três assistências contra o time de Stamford Bridge nos últimos 12 confrontos. O camisa 11 do Palace atuou em 11 temporadas na Premier League e, em sete delas, na equipe do Sul de Londres. Zaha participou de 204 partidas da Premier League com o Crystal Palace e marcou 39 gols.

Em números gerais no Campeonato Inglês, Wilfried Zaha acumula 219 jogos, 39 gols – ou seja, todos pelo Palace, e 70 vitórias na competição. 24 assistências foram concedidas pelo atleta costa-marfinense. 31 gols de perna direita, sete gols com a perna esquerda e um gol em conversão de penalidade máxima.

Por fim, Zaha acumula três gols em três jogos na temporada 2020/21. Média de um gol por jogo. 52 passes foram dados por Zaha na competição nacional e média de 17,33 passes por jogo.

Curiosidades

Primeiramente, o Chelsea busca a sexta vitória consecutiva contra o Crystal Palace em jogos do Campeonato Inglês. Por outro lado, a última vitória do Palace contra o Chelsea foi em outubro de 2017, no Selhurst Park, quando Gary Cahill jogava pelo Chelsea.

Além disso, o Crystal Palace saiu de Stamford Bridge com uma vitória em abril de 2017. Triunfo por 2 a 1 e os três gols foram marcados nos primeiros 11 minutos de jogo.

Nenhum dos últimos 18 confrontos entre Chelsea e Crystal Palace terminaram com empate no placar. O Chelsea venceu 14 dos 18 jogos. Entretanto, o Palace venceu em quatro oportunidades.

Assim sendo, o time da Fulham Road venceu sete dos últimos nove jogos do Campeonato Inglês contra o Crystal Palace. As derrotas foram em agosto de 2015 e abril de 2017.

Por fim, o Chelsea tem a melhor porcentagem de vitórias contra times de Londres e atuantes na Premier League. 132 vitórias em 256 jogos. Ou seja, 51,6% de aproveitamento ao Chelsea.

Informações da partida

Data: 03 de outubro de 2020

Horário: 8h30 (Horário de Brasília). Transmissão da ESPN Brasil.

Competição: 4ª rodada da Premier League 2020/21

Local: Stamford Bridge – Londres, Inglaterra

Árbitro: Michael Oliver

Assistentes: Stuart Burt, Simon Bennett.

Quarto árbitro: Darren England

VAR: Andre Marriner.

Assistente VAR: Stephen Child.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp