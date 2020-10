Chelsea e Southampton; confira as estatísticas do duelo

O Chelsea enfrenta o Southampton, no sábado (17), pela quinta rodada da Premier League. O embate será realizado em Stamford Bridge e marca o retorno da equipe londrina após a pausa internacional. Por isso, o clube da Fulham Road divulgou algumas estatísticas do duelo frente aos Saints. Assim sendo, o primeiro destaque do Chelsea foi para o desempenho dentro de casa. O Chelsea venceu oito dos últimos nove jogos como mandante.

Southampton venceu recentemente em Londres

O último confronto entre as equipes foi a vitória do Southampton, em Stamford Bridge, no Boxing Day. Essa foi a primeira vitória do Saints em jogos da Premier League e de Copas nos últimos quatro anos. Anteriormente, a equipe londrina venceu oito jogos e empatou um embate nos últimos nove jogos contra o Southampton.

Ou seja, o Southampton busca duas vitórias consecutivas em jogos do Campeonato Inglês e atuando no Stamford Bridge. Esse feito não ocorre desde março de 1985. Observando todas as competições, duas vitórias consecutivas, contra o Chelsea, e fora de casa, não acontece ao Saints desde dezembro de 1993.

Além disso, Marcos Alonso marcou o único gol da última vitória londrina contra o Southampton. O jogo foi realizado em dezembro de 2017.

Maiores vitórias

Primeiramente, a maior vitória do time londrino. Chelsea 4-0 Southampton (1973/74 e 2003/04)

Em contrapartida, o placar elástico favorável aos Saints. Southampton 5-0 Chelsea (1968/69)

Por fim, a maior vitória dos Saints contra o Chelsea, em Stamford Bridge, foi um 6 a 2. Na temporada 1967/68.

Último jogo

Chelsea 0 Southampton 2

Premier League, Stamford Bridge, 26.12.2019

Chelsea (3-4-2-1) Arrizabalaga; Rudiger, Zouma (Mount – intervalo), Tomori; Azpilicueta (c), Kante, Jorginho, Emerson; Hudson-Odoi (Pulisic 67), Willian (Pedro 84); Abraham

Reservas: Caballero, Christensen, Barkley, Batshuayi

Técnico: Frank Lampard

Cartões amarelos: Jorginho 57, Kante 61, Tomori 61

Southampton (4-4-2) McCarthy; Soares, Stephens, Bednarek, Bertrand; Armstrong (Romeu 86), Ward-Prowse, Hojbjerg (c), Redmond; Obafemi (Ings 69), Adams (Boufal 79)

Reservas: Gunn, Yoshida, Vestergaard, Danso

Técnico: Ralph Hasenhuttl

Cartão amarelo: Bertrand 29, Boufal 90+4

Gols: Obafemi 31, Redmond 73

Árbitro: Jon Moss

Público: 40,651

Estatísticas do Chelsea

A equipe de Frank Lampard venceu oito dos últimos nove jogos, em Stamford Bridge, em todas as competições. Ou seja, o revés frente ao Liverpool, por 2 a 0, foi o único resultado infrutífero da equipe de Londres.

Desde o início da temporada 2019/20, nenhum time (com exceção das equipes que foram promovidas) concederam menos gols na Premier League que o Chelsea. Assim sendo, foram 18 gols sofridos pelo Chelsea em 21 jogos.

Além disso, 66% dos gols do time londrino nesta temporada foram marcados no segundo tempo.

Olivier Giroud participou de cinco gols nos últimos quatro jogos de Premier League contra o Southampton. Em suma, quatro gols e uma assistência para o francês.

Caso esteja apto, Edouard Mendy fará o segundo jogo consecutivo na Premier League e buscará o segundo clean sheet na competição. O último goleiro do Blues que conseguiu esse feito foi Petr Cech, que também chegou ao Chelsea após atuações no Rennes, em 2004.

Gols do Chelsea na Premier League

Por fim, o Chelsea já marcou 10 gols após quatro jogos. Jorginho 3 (3 pênaltis), Zouma 2, Abraham 1, Chilwell 1, Hudson-Odoi 1, James 1, Mount 1

