Chelsea e Sheffield United: as estatísticas do jogo

Chelsea e Sheffield United se enfrentam no sábado (6), às 14h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela Premier League.

Estatísticas iniciais

Primeiramente, as equipes se enfrentam pela quinta vez, no Stamford Bridge, em jogos válidos pela Premier League. Anteriormente, 15 gols foram marcados pelas equipes nos quatro jogos disputados. Portanto, uma média de 3.75 gols por jogo.

Dave Bassett era o treinador dos Blades na última vez que o time visitante deixou Stamford Bridge com três pontos. Essa situação aconteceu em outubro de 1992, 2 a 1 para o Sheffield United. Andy Townsend marcou para o Chelsea. Por outro lado, Adrian Littlejohn e Brian Deane.

Além disso, o Sheffield United não conseguiu um clean sheet em Stamford Bridge nos últimos 98 anos. 31 jogos sofrendo gols do Chelsea, em Stamford Bridge, em compromissos válidos pelo Campeonato e pela Copa.

As maiores vitórias

Os Blues como mandante: Chelsea 6-1 Sheffield United – temporada 1961/62

Os Blades como mandante: Sheffield United 4-0 Chelsea – temporada 1930/31

A maior vitória do Sheffield United, em Stamford Bridge, aconteceu em um duelo válido pela temporada 1946/47: 4 a 1 para os visitantes.

O último jogo entre as equipes (Stamford Bridge)

Chelsea 2 Sheffield United 2

Premier League, Stamford Bridge, 31.08.2019

Chelsea (4-3-3) Arrizabalaga; Azpilicueta (c), Tomori, Zouma, Emerson; Barkley (Willian 60), Jorginho, Kovacic (Gilmour 83); Pulisic, Abraham (Batshuayi 83), Mount

Reservas: Caballero, Christensen, Alonso, Giroud

Machucados: Hudson-Odoi, James, Loftus-Cheek, Kanté, Pedro, Rüdiger

Técnico: Frank Lampard

Gols: Tammy Abraham 19, 43

Sheffield United (3-5-2) Henderson; Basham (Osborn 83), Egan, O’Connell; Baldock, Lundstram, Norwood (c), L Freeman (Mousset 79), Stevens; C Robinson, McBurnie (McGoldrick 62)

Reservas: Moore, Stearman, Besic, Sharp

Técnico: Chris Wilder

Cartão amarelo: McBurnie 45

Gols: Robinson 46, Zouma own goal 89

Árbitro: Stuart Attwell

Público: 40,560

Estatísticas do Chelsea

A equipe de Londres quer ampliar a sua série invicta para oito jogos sem derrotas desde a eliminação na Copa da Liga Inglesa. O único revés do time, levando em conta o tempo regulamentar, foi contra o Liverpool, na Premier League.

Além disso, o plantel de Frank Lampard venceu sete e perdeu um jogo nos últimos nove compromissos em casa pela Premier League.

O Chelsea marcou gols com 18.8% das tentativas ao gol (16/85). Ou seja, é a terceira maior taxa de gols por tentativas nesta temporada da Premier League.

Assim sendo, o time de Stamford Bridge acumulou cinco clean sheets consecutivos pela primeira vez desde setembro/outubro de 2012. O goleiro era Petr Cech.

Por fim, Edouard Mendy somou seis jogos sem sofrer gols nos sete compromissos que entrou em campo. Entretanto, o único gol sofrido do arqueiro foi diante do Tottenham, na Copa da Liga Inglesa.

Gols do Chelsea na Premier League

Primeiramente, Jorginho 3 (3 pênaltis), Timo Werner 3 e Kurt Zouma 3. Por fim, Tammy Abraham 1, Ben Chilwell 1, Kai Havertz 1, Callum Hudson-Odoi 1, Reece James 1, Mason Mount 1, Hakim Ziyech 1

Por fim, Ethan Ampadu, atleta do Chelsea emprestado ao Sheffield United, não atuará no duelo de sábado, em Stamford Bridge.

