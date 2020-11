Chelsea e Rennes: as estatísticas

Em jogo válido pela UEFA Champions League, o Chelsea enfrenta o Rennes, nesta quarta-feira (3), no Stamford Bridge. O jogo será iniciado às 17h (horário de Brasília) e válido pelo Grupo E. Primeiramente, os donos da casa que somaram quatro pontos em dois jogos. Entretanto, o Chelsea ainda não venceu dentro de casa na competição: empate em 0 a 0 contra o Sevilla. Por outro lado, o Rennes, clube francês, que busca a primeira vitória na fase de grupos. Assim sendo, a equipe empatou com o Krasnodar, em casa, por 1 a 1, e perdeu para Sevilla, na Espanha, por 1 a 0. Por isso, confira algumas estatísticas para o duelo desta quarta-feira.

Duelo inédito na UEFA Champions League

O Chelsea nunca enfrentou o Rennes na UEFA Champions League. Por isso, o clube francês será o 56º clube que o time londrino medirá forças na competição europeia.

Além disso, o encontro mais recente do Chelsea com um clube da Ligue 1 foi diante do Lille, na temporada passada. O Chelsea venceu as duas partidas na fase de grupos. Primeiramente, Tammy Abraham marcou gols nos dois jogos – ida e volta. Posteriormente, Cesar Azpilicueta balançou as redes no segundo embate contra o Lille, que foi sediado em Stamford Bridge.

Por fim, o Chelsea perdeu apenas um dos últimos nove jogos em casa contra times da Ligue 1 – cinco vitórias e três empates. Por outro lado, a única derrota aconteceu frente ao PSG, na temporada 2015/16, com o placar de 2 a 1, em Stamford Bridge.

Maiores vitórias em casa (Chelsea)

21/10/2014 Chelsea 6-0 Maribor – fase de grupos

12/09/2017 Chelsea 6-0 Qarabag – fase de grupos

Maior vitória como visitante em torneios europeus (Rennes)

28/07/2011 Metalurgi Rustavi 2-5 Rennes – 3ª rodada classificatória da Europa League

Último jogo do Chelsea contra uma equipe francesa

Chelsea 2 Lille 1

Champions League Grupo H, Stamford Bridge, 10.12.2019

Chelsea (4-3-3): Arrizabalaga; Azpilicueta (c), Rüdiger, Zouma, Emerson; Kanté, Jorginho, Kovacic (Mount 81); Willian, Abraham (Batshuayi 71), Pulisic (Hudson-Odoi 62)

Reservas: Caballero, James, Christensen, Barkley

Técnico: Frank Lampard

Cartões amarelos: Zouma 45+1

Gols: Abraham 19, Azpilicueta 35

Estatísticas

Diante do Rennes, o Chelsea pode ampliar a sequência invicta para sete jogos consecutivos desde a eliminação nos pênaltis na Carabao Cup. A única derrota do time londrino, no tempo regulamentar, foi contra o Liverpool, em jogo válido pela Premier League.

O jogo de quarta-feira, contra o Rennes, será o embate de número 99 em fases de grupos da UEFA Champions League. Além disso, a equipe londrina precisa de um ponto para atingir 200 pontos conquistados nas 17 temporadas de Champions League.

A equipe de Frank Lampard está invicta nos últimos sete jogos de fase de grupos da UEFA Champions League. Por outro lado, a última derrota foi na estreia da temporada passada contra o Valencia. Desde então, o time londrino acumulou quatro vitórias e três empates em casa.

Assim sendo, a equipe de Londres busca o terceiro jogo com clean sheet no Grupo E. Esse feito não ocorre com o Chelsea desde outubro e novembro de 2013. Na oportunidade, a equipe londrina não sofreu gols em dois jogos contra o Schalke e em um embate contra o Steaua Bucaresti.

O árbitro

Felix Zwayer, da Alemanha, participará do quarto embate londrino e o segundo jogo em Stamford Bridge. O árbitro integrou o quarteto de arbitragem na vitória do Chelsea por 1 a 0, contra o Slavia Praga. Por fim, o embate foi válido pela fase quartas de final da Europa League em 2019.

