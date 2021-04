Chelsea e Manchester City se enfrentam buscando vaga na final da FA Cup

Neste sábado (17), Chelsea e Manchester City se enfrentam para definir quem avança para a final da FA Cup. Os dois times chegam motivados depois de conquistarem a classificação para as semifinais da UEFA Champions League, no meio dessa semana. O DAZN transmite o duelo às 13:30, horário de Brasília. O nosso twitter @ChelsBrasil acompanha a transmissão.

Se vencerem, os Blues pegam o ganhador do confronto do outro lado da chave, que é entre Leicester e Southampton. Estes, por sua vez, jogarão no domingo para determinar o finalista. Após o duelo contra o City, os londrinos voltam os olhos para uma semana complicada de Premier League, contra Brighton e West Ham.

CHELSEA vs CITY na HISTÓRIA

Primeiramente, o Chelsea é o time com mais aparições em jogos de campo neutro no Novo Wembley, será a 24ª aparição dos Blues, enquanto o Manchester City jogará pela 18ª vez. Dessa forma, os londrinos chegaram a 11 semifinais de FA Cup nos últimos 20 anos, mais do que qualquer outro clube nesse período.

O Manchester City leva vantagem nos confrontos contra o Chelsea pela FA Cup, com quatro vitórias em seis embates. A primeira partida entre os dois clubes aconteceu na temporada 1914/15 e terminou com vitória dos Blues por 1-0. Além disso, considerando todas as competições, o Manchester City também leva vantagem, com seis vitórias nas últimas nove partidas.

Em número de títulos da competição o Chelsea tem vantagem, são oito títulos dos Blues contra seis dos Citizens.

A última partida entre os dois clubes em Wembley aconteceu em fevereiro de 2019, na final da Carabao Cup. O jogo terminou em 0-0 e terminou com vitória do City nos pênaltis. Confronto que ficou marcado pelo episódio envolvendo Maurizio Sarri e Kepa Arrizabalaga, no qual o goleiro se recusou a ser substituído, causando irritação no treinador italiano.

O CHELSEA ATÉ AQUI

Os Blues vêm de uma classificação contra o Porto na UEFA Champions League e jogará a semifinal da competição contra o Real Madrid. Na Premier League são oito vitórias, três empates e uma derrota nos 12 jogos sob o comando de Thomas Tuchel.

Para chegar às semis da FA Cup, o Chelsea superou Morecambe, Luton Town, Barnsley e Sheffield United. Tammy Abraham é o artilheiro da competição com 4 gols.

O ADVERSÁRIO

O Manchester City faz uma ótima temporada até aqui. É o atual líder da Premier League, está na final da Carabao Cup e nas semifinais da UEFA Champions League e FA Cup. Ou seja, ainda brigam por todos os principais títulos.

Os comandados de Pep Guardiola chegaram a emplacar 15 vitórias consecutivas na Premier League e deixaram equipes como Borussia Monchengladbach, Dortmund, Arsenal e Manchester United pelo caminho nas competições mata-mata.

Logo, para chegar às semis da FA Cup, o City superou Birmingham, Cheltenham, Swansea e Everton.

FIQUE DE OLHO

O Manchester City tem um coletivo muito forte, destaque para os meias Gundogan, De Bruyne e Phil Foden. Juntos somam 37 gols e 29 assistências na temporada, considerando todas as competições de clubes.

Por fim, caso os três estejam em campo contra o Chelsea, o meio campo deve ser um setor muito forte dos comandados de Pep Guardiola.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Provável Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Zouma, Rudiger; Hudson-Odoi, Gilmour, Kanté, Alonso; Ziyech, Pulisic e Werner – Thomas Tuchel

Kepa; Azpilicueta, Zouma, Rudiger; Hudson-Odoi, Gilmour, Kanté, Alonso; Ziyech, Pulisic e Werner – Thomas Tuchel Provável City: Ederson; Walker, Stones e Laporte, Cancelo; Rodri, Gündogan, Foden; Mahrez, Sterling e Gabriel Jesus – Pep Guardiola

FICHA TÉCNICA

Evento: Chelsea vs Manchester City

Competição: FA Cup – Semifinal

Local: Stamford Bridge – Londres

Data: 17/04/2021

Horário: 13h30 (Brasília)

Transmissão: DAZN

