Chelsea e Crystal Palace – as estatísticas

Primeiramente, o Chelsea busca a sexta vitória consecutiva contra o Crystal Palace em jogos do Campeonato Inglês. Por outro lado, a última vitória do Palace contra o Chelsea foi em outubro de 2017, no Selhurst Park, quando Gary Cahill jogava pelo Chelsea.

Além disso, o Crystal Palace saiu de Stamford Bridge com uma vitória em abril de 2017. Triunfo por 2 a 1 e os três gols foram marcados nos primeiros 11 minutos de jogo.

Nenhum dos últimos 18 confrontos entre Chelsea e Crystal Palace terminaram com empate do placar. O Chelsea venceu 14 dos 18 jogos. Entretanto, o Palace venceu em quatro oportunidades.

O time da Fulham Road venceu sete dos últimos nove jogos do Campeonato Inglês contra o Crystal Palace. As derrotas foram em agosto de 2015 e abril de 2017.

Maiores vitórias em Campeonato Inglês

Chelsea 6-2 Crystal Palace – 1997/98

Crystal Palace 2-0 Chelsea – 1972/73

Em contrapartida, a maior vitória do Crystal Palace contra o Chelsea, em Stamford Bridge, foi com placar de 2 a 1. Isso ocorreu em três ocasiões: 1981/82, 2015/16 e 2016/17.

Na última temporada (em Stamford Bridge)

Chelsea 2 Crystal Palace 0

Premier League, Stamford Bridge, 09.11.19.

Chelsea (4-2-3-1): Arrizabalaga; James, Zouma, Tomori, Emerson; Kante, Kovacic; Willian (c), Mount (Gilmour 87), Pulisic (Hudson-Odoi 80); Abraham (Batshuayi 73)

Reservas: Caballero, Azpilicueta, Christensen, Giroud

Técnico: Frank Lampard

Cartões amarelos: Willian 17, Emerson 31, Kovacic 33

Gols: Abraham 52, Pulisic 79

Crystal Palace (4-5-1) Guaita; Ward (Kelly 44), Tomkins, Cahill, Van Aanholt; Townsend, Kouyate (McCarthy 81), Milivojevic (c), McArthur (Schlupp 69), Zaha; J Ayew

Reservas: Hennessey, Dann, Benteke, Riedewald

Técnico: Roy Hodgson

Catões amarelos: Zaha 21, McCarthy 90 + 3

Árbitro: Mike Dean

Público: 40.525

Estatísticas do Chelsea

Em Stamford Bridge, o time de Frank Lampard venceu sete dos últimos oito jogos válidos por todas as competições. Além disso, seis jogos foram sem tomar gols. Por outro lado, o jogo contra o Liverpool foi a única derrota do Chelsea na sequência mencionada.

O último clube de Londres que conseguiu três pontos em Stamford Bridge foi o West Ham, em novembro do ano passado.

Tammy Abraham e Christian Pulisic marcaram nos jogos contra o Palace, na temporada passada, na Premier League.

Marcas importantes

Se for selecionado, Ben Chilwell completará 100 partidas na Premier League.

Além disso, o próximo jogo inicial de Olivier Giroud será o de número 50 com a camisa do Chelsea.

Estatísticas do Crystal Palace – Temporada passada

Premier League – 14º colocado

FA Cup – terceira fase

Carabao Cup – segunda fase

Maior artilheiro em todas as competições: Jordan Ayew, 9 gols.

A vitória contra o Manchester United, duas semanas atrás, foi a segunda consecutiva fora de casa contra o time de Manchester. Por outro lado, o time do Selhurst Park quer vencer dois jogos consecutivos fora de casa na Premier League pela primeira vez em cinco temporadas.

Roy Hodgson

Entretanto, a última vez que Roy Hodgson venceu em Stamford Bridge na Premier League foi em 1998. O técnico era comandante do Blackburn e a equipe venceu por 1 a 0. O Chelsea era comandado por Gianlucca Vialli. Logo após, Roy perdeu todos os jogos por três times diferentes: Fulham, West Bromwich e Crystal Palace. Ao todo foram, cinco vitórias, dois empates e 12 derrotas de Rodgson.

Arbitragem

Árbitro: Michael Oliver

VAR: Andre Marriner

Assim sendo, Michael Oliver vai arbitrar um jogo do Chelsea pela segunda vez em menos de um ano. Por fim, Oliver foi o árbitro da vitória do Chelsea frente ao Tottenham por 2 a 1 em fevereiro de 2019.

