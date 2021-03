Cancelo elogia Pulisic “o mais difícil que já enfrentei”

O nome de Christian Pulisic tem sido muito falado nos noticiários do Chelsea nos últimos dias. Isso se dá pelo fato de que surgiu uma especulação envolvendo uma possível saída do clube. O atacante estadunidense e seu staff estariam insatisfeitos com o tempo de jogo que tem recebido de Thomas Tuchel. Entretanto, Pulisic apareceu de forma curiosa sendo citado por João Cancelo, do Manchester City.

O lateral-direito dos citizens é considerado como o melhor da posição na Premier League. Ele tem sido peça fundamental na campanha que a equipe comandada por Pep Guardiola faz na competição. O portal Star Sports Football entrevistou o defensor português, que elogiou o camisa 10 dos Blues.

“Pode parecer estranho, mas o atacante mais difícil que enfrentei na Premier League foi Pulisic, do Chelsea. Ele é muito habilidoso e um jogador rápido com a bola. Ele pode driblar rapidamente. Então, para mim, ele é o winger mais difícil que já joguei contra”.

O burburinho sobre a saída de Pulisic ficou ainda maior após a fala de Cancelo. Entretanto, Tuchel tratou de afastar um pouco as especulações e disse que ele é muito importante para os objetivos que o Chelsea tem na temporada e que deposita muita confiança.

No empate sem gols hoje contra o Leeds United, o estadunidense foi titular pelo treinador alemão. Foi a primeira vez que isso aconteceu desde que Tuchel assumiu a equipe no final de janeiro. Pulisic havia sido titular com o atual técnico apenas uma vez, contra o Barnsley, pela FA Cup.

