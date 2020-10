Callum Hudson-Odoi fala sobre aproveitar as chances com o Chelsea

A pausa internacional de seleções chegou em um momento inoportuno para Callum Hudson-Odoi. Afinal, o jovem atleta do Chelsea acumulou participações com a equipe londrina na Premier League 2020/21. Primeiramente, Hudson-Odoi marcou um dos gols do Chelsea no empate em 3 a 3 contra o West Bromwich, no The Hawthorns. Posteriormente, o futebolista participou do embate contra o Crystal Palace, a vitória da equipe de Stamford Bridge por 4 a 0.

Por isso, Callum Hudson-Odoi acredita que esse início positivo pode servir de preparação pessoal para uma temporada memorável aos Blues. “Eu queria ter um bom começo para que, à medida que a temporada avançasse, eu me sentisse mais confiante. Pensei comigo mesmo que eu precisava marcar mais gols, conseguir mais assistências e trabalhar muito para a equipe em geral”, iniciou o futebolista.

“Foi uma situação individual. Dizer para mim. Dê tudo de si no treinamento, dê tudo de si nas partidas e, então, com esperança, os gols e assistências vão aparecer”, disse.

Recentemente, Frank Lampard elogiou Callum Hudson-Odoi nas entrevistas coletivas. Em uma dessas situações, o técnico do Chelsea falou sobre o futebolista após o empate fora de casa contra o West Bromwich. “Callum deu ao time tudo o que eu queria. Ele marcou um gol, nos deu algo diferenciado e é isso o que ele precisa fazer. Afinal, é o impacto que ele pode ter para nós. Tem que ser consistente, e ele mostrou a si mesmo que deve continuar nesse caminho, pois ele será muito importante para nós, se ele for [consistente]”, disse o técnico.

Pausa internacional

Além disso, Callum Hudson-Odoi foi convocado para os compromissos da equipe sub-21 da Inglaterra. Nesta terça-feira (13), o atleta do Chelsea estará disponível para o duelo contra a Turquia. O embate será realizado no Molineux, casa do Wolverhampton, às 15h30 (horário de Brasília). Por fim, Inglaterra e Turquia protagonizam confronto válido pelo Grupo 3 da fase de classificação do Europeu Sub-21. Uma vitória para a equipe de Andy Boothroyd significa se aproximar – e muito – da classificação.

