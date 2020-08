Brighton será adversário do Chelsea na estreia da Premier League 20/21

O calendário da Premier League 2020/2021 foi anunciado nessa quinta-feira (20). Em primeiro lugar o Chelsea encara o Brighton Hove & Albion, fora de casa. A partida está marcada para 14 de setembro. Posteriormente, a equipe de Frank Lampard joga no Stamford Bridge (19/09). E logo no clássico contra o Liverpool, atual campeão inglês.

Em seguida os Blues duelam com o West Bromwich Albion, fora, em 26/09. Ademais, o primeiro dérbi londrino também será em casa: 6 de outubro. O Chelsea recebe o Crystal Palace, pela quarta rodada da competição. Sendo assim, pelo calendário inicial o encerramento da Premier League será em 23 de maio contra o Aston Villa, fora de casa.

De pronto a meta é superar a temporada passada. Ou seja, ir além do quarto lugar. Enquanto isso, Lampard reforça seu elenco e mira novos voos aos Blues no ano esportivo a ser iniciado no próximo mês.

Mudanças estão previstas

Em primeiro lugar, ao passo que se iniciam Carabao Cup, Champions League e FA Cup, o planejamento da Premier League sofrerá modificações. Em outras palavras, o do próprio Chelsea deve mudar. Por outro lado, as alterações podem ser feitas para adequar a grade de transmissão na televisão inglesa.

Do mesmo modo, no que diz respeito a FA Cup e Carabao Cup, elas sofreram mudanças na temporada. Sendo assim, por conta da pandemia do coronavírus – resultando na diminuição das datas disponíveis – não haverá replay na FA Cup e a Carabao terá semifinal em jogo único.

Confira o calendário completo da Premier League:

1ª rodada – 14/09: Brighton and Hove Albion (F)

2ª rodada – 19/09: Liverpool (C)

3ª rodada – 26/09: West Bromwich (F)

4ª rodada – 03/10: Crystal Palace (C)

5ª rodada – 17/10: Southampton (C)

6ª rodada – 24/10: Manchester United (F)

7ª rodada – 31/10: Burnley (F)

8ª rodada – 07/11: Sheffield United (C)

9ª rodada: 21/11: Newcastle United (F)

10ª rodada – 28/11: Tottenham Hotspur (C)

11ª rodada – 05/12: Leeds United (C)

12ª rodada: 12/12: Everton (F)

13ª rodada – 15/12: Wolverhampton Wanderers (F)

14ª rodada – 19/12: West Ham (C)

15ª rodada – 26/12: Arsenal (F)

16ª rodada – 28/12: Aston Villa (C)

17ª rodada – 02/01: Manchester City (C)

18ª rodada – 12/01: Leicester (F)

19ª rodada -16/01: Fulham (F)

20ª rodada – 27/01: Wolves (C)

21ª rodada: 30/01: Burnley (C)

22ª rodada – 03/02: Tottenham Hotspur (F)

23ª rodada – 06/02: Sheffield United (F)

24ª rodada – 13/02: Newcastle United (C)

25ª rodada – 20/02: Southampton (F)

26ª rodada – 27/02: Manchester United (C)

27ª rodada – 06/03: Everton (C)

28ª rodada – 13/03:Leeds United (F)

29ª rodada – 20/03: Liverpool (F)

30ª rodada – 03/04: West Brom (C)

31ª rodada – 10/04: Crystal Palace (F):

32ª rodada – 17/04: Brighton (C)

33ª rodada – 24/04: West Ham (F)

34ª rodada – 01/05: Fulham (C)

35ª rodada – 08/01: Manchester City (F)

36ª rodada – 12/05: Arsenal (C)

37ª rodada – 15/05: Leicester City (C)

38ª rodada – 23/05: Aston Villa (F)

